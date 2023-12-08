Вивьен Кестхейи - гонщица из Венгрии, укравшая сердце сына Шумахера

Вивьен начала интересоваться автомобилями примерно в года. Как признавалась сама девушка, она предпочитала играть в электрические джипы, а не в куклы.

В 12 лет она впервые увидела живую гонку на Red Bull Ring и уже через год начала участвовать в международных соревнованиях, начиная с FIA Swift Cup Europe. С осени 2015 года Вивьен была единственным и самым молодым членом Audi Sport Racing Academy, а в 2016 году выиграла свои первые титулы за рулём Audi TT в кубке FIA по кольцевым автогонкам в FIA Central European Zone.

В возрасте 15 лет стала чемпионкой Венгрии как в спринтерской категории (на короткие дистанции), так и в категории гонок на выносливость (на длинные дистанции).

В последующие годы Вивьен заняла второе место в Audi Sport TT Cup, а также победила в зачёте Rookie (среди юниоров) в R8-Cup и стала второй в абсолютном зачёте.