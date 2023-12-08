Вивьен Кестхейи - гонщица из Венгрии, укравшая сердце сына Шумахера

На этой неделе венгерская автогонщица Вивьен Кестхейи отметила своё 23-летие. Девушка легко могла бы пройти отбор и в модельное агентство, но её выбор пал на автоспорт.
Вивьен начала интересоваться автомобилями примерно в года. Как признавалась сама девушка, она предпочитала играть в электрические джипы, а не в куклы.
В 12 лет она впервые увидела живую гонку на Red Bull Ring и уже через год начала участвовать в международных соревнованиях, начиная с FIA Swift Cup Europe. С осени 2015 года Вивьен была единственным и самым молодым членом Audi Sport Racing Academy, а в 2016 году выиграла свои первые титулы за рулём Audi TT в кубке FIA по кольцевым автогонкам в FIA Central European Zone.
В возрасте 15 лет стала чемпионкой Венгрии как в спринтерской категории (на короткие дистанции), так и в категории гонок на выносливость (на длинные дистанции).
В последующие годы Вивьен заняла второе место в Audi Sport TT Cup, а также победила в зачёте Rookie (среди юниоров) в R8-Cup и стала второй в абсолютном зачёте.
Тем самым она стала самой молодой гонщицей, завершившей сезон подиумом в международных гонках класса GT4.
В 2019 году участвовала в зимней серии чемпионата F3 Asian Championship Winter Series, а также участвовала в женском формульном турнире W Series. Её результаты в сезоне 2019 года вместе с очками, полученными в первом сезоне F-3, сделали её самым эффективным пилотом в этой категории в истории венгерского автоспорта.
Помимо гонок Вивьен также уделяет много времени благотворительным проектам и старается заботиться о природе. Так, она содержит одного белого тигра и панду. Кроме того, Кестхейи участвует в нескольких программах ЮНИСЕФ.
В личной жизни девушки всё замечательно - уже больше четырёх лет она встречается с Давидом Шумахером, который является сыном бывшего немецкого гонщика Формулы-1 Ральфа Шумахера. Дядя Давида - семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер.
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