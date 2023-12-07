Запрет на работу в Сейме невакцинированным от Covid-19 депутатам не соответствует Конституции

В соответствии со статьей 2 закона о временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и депутатов дум самоуправлений с 15 ноября 2021 года в работе Сейма имели право участвовать только депутаты, предъявившие сертификаты Covid-19, которые подтверждали факт вакцинации или перенесенного заболевания, а также депутаты, получившие заключение медицинских специалистов об отсрочке вакцинации на определенный срок и предъявившие сертификат об отрицательном результате проведенного теста на Covid-19. Оспариваемая норма действовала до 31 марта 2021 года.

Статья 96 Конституции гласит, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, жилья и корреспонденции. Часть первая статьи 101 Конституции устанавливает, что каждый гражданин Латвии имеет право предусмотренным законом образом участвовать в деятельности государства и самоуправлений, а также нести государственную службу.

При рассмотрении дела КС прежде всего выяснил, соответствует ли установленный в оспариваемой норме запрет для депутата на участие в работе Сейма праву на участие в деятельности государства, предусмотренному в части первой статьи 101 Конституции.

Рассмотрев включенное в оспариваемую норму ограничение прав заявительницы, которое помешало ей участвовать в удаленных заседаниях Сейма и его комиссий, КС пришел к выводу, что этот запрет был направлен на увеличение охвата вакцинацией, чтобы добиться сокращения числа лиц, заразившихся Covid-19, и тем самым облегчить нагрузку на больницы и всю систему здравоохранения.