Подсчитано, насколько у женщин в Латвии меньше зарплата, чем у мужчин

В статистическом управлении отметили, что на каждый евро, заработанный мужчиной в Латвии в 2022 году, женщина получала 83 цента.

В 2022 году наименьший разрыв между зарплатами женщин и мужчин был среди молодежи, или людей в возрасте до 25 лет (11,1%), и пожилых людей, или людей в возрасте 65 лет и старше (11%).

В Латвии женщины, работающие неполный рабочий день, зарабатывали на 12,4% меньше, чем мужчины, в то время как среди работающих полный рабочий день разрыв составлял 20%.

По данным ЦСУ, гендерный разрыв в оплате труда способствует неравенству и в получении пенсий: в 2022 году пенсия мужчин была на 11,3% больше, чем у женщин. В прошлом году средняя пенсия по старости, выплачиваемая мужчинам, составляла 481,96 евро в месяц, а женщинам - 433,22 евро в месяц.

ЦСУ также отмечает, что из-за неравенства зарплат и пенсий женщины чаще, чем мужчины, подвергаются риску бедности. По данным опроса населения о доходах и условиях жизни, в 2021 году 25,2% женщин и 19,4% мужчин находились под угрозой бедности.

Разница объясняется и тем, что среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше женщин значительно больше, чем мужчин.

Женщины живут дольше и больше зависят от получаемой ими пенсии по старости, которая ниже, чем у мужчин. Поэтому доля женщин старше 65 лет, которым грозит бедность, значительно выше (45,6%), чем доля мужчин (30,2%).

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