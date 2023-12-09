7 из 10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира - теннисистки

Издание Sportico опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2023 году.
Интересно, что в топ-10 рейтинга вошли сразу семь теннисисток.
Рейтинг возглавила 19‑летняя американская теннисистка Коко Гауфф, заработавшая в уходящем году 22,7 миллиона долларов, из которых 6,7 млн - призовые. На втором месте первая ракетка мира полька Ига Свёнтек (21,9 млн; 9,9 млн - призовые), на третьей строчке китайская сноубордистка Эйлин Гу (20 млн; 27 тысяч).
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Коко Гауфф (США, теннис) - 22,7 млн долларов (6,7 млн - призовые)
2. Ига Свёнтек (Польша, теннис) - 21,9 млн (9,9 млн)
3. Эйлин Гу (Китай, сноуборд) - 20 млн (27 тысяч)
4. Эмма Радукану (Великобритания, теннис) - 16,2 млн (238 тысяч)
5. Наоми Осака (Япония, теннис) - 15 млн (0)
6. Арина Соболенко (Беларусь, теннис) - 12,2 млн (8,2 млн)
7. Елена Рыбакина (Казахстан, теннис) - 9,5 млн (6 млн)
8. Джессика Пегула (США, теннис) - 9 млн (6 млн)
9. Симона Байлз (США, спортивная гимнастика) - 8,5 млн (0)
10. Нелли Корда (США, гольф) - 7,9 млн (1,4 млн)
11. Алекс Морган (США, футбол) - 6,9 млн (850 тысяч)
12. Меган Рапино (США, футбол) - 6,8 млн (750 тысяч)
13–14. Микаэла Шиффрин (США, горнолыжный спорт) - 6,1 млн (1,1 млн)
13–14. Лейла Фернандес (Канада, теннис) - 6,1 млн (1,1 млн).
15. Онс Жабер (Тунис, теннис) - 5,7 млн (3,2 млн).
Отметим, что авторы данного рейтинга использовали для расчётов доходы спортсменок до вычета налогов.
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