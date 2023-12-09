7 из 10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира - теннисистки

Интересно, что в топ-10 рейтинга вошли сразу семь теннисисток.

Рейтинг возглавила 19‑летняя американская теннисистка Коко Гауфф, заработавшая в уходящем году 22,7 миллиона долларов, из которых 6,7 млн - призовые. На втором месте первая ракетка мира полька Ига Свёнтек (21,9 млн; 9,9 млн - призовые), на третьей строчке китайская сноубордистка Эйлин Гу (20 млн; 27 тысяч).

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коко Гауфф (США, теннис) - 22,7 млн долларов (6,7 млн - призовые)

2. Ига Свёнтек (Польша, теннис) - 21,9 млн (9,9 млн)

3. Эйлин Гу (Китай, сноуборд) - 20 млн (27 тысяч)

4. Эмма Радукану (Великобритания, теннис) - 16,2 млн (238 тысяч)

5. Наоми Осака (Япония, теннис) - 15 млн (0)

6. Арина Соболенко (Беларусь, теннис) - 12,2 млн (8,2 млн)

7. Елена Рыбакина (Казахстан, теннис) - 9,5 млн (6 млн)

8. Джессика Пегула (США, теннис) - 9 млн (6 млн)

9. Симона Байлз (США, спортивная гимнастика) - 8,5 млн (0)

10. Нелли Корда (США, гольф) - 7,9 млн (1,4 млн)

11. Алекс Морган (США, футбол) - 6,9 млн (850 тысяч)

12. Меган Рапино (США, футбол) - 6,8 млн (750 тысяч)

13–14. Микаэла Шиффрин (США, горнолыжный спорт) - 6,1 млн (1,1 млн)

13–14. Лейла Фернандес (Канада, теннис) - 6,1 млн (1,1 млн).

15. Онс Жабер (Тунис, теннис) - 5,7 млн (3,2 млн).

Отметим, что авторы данного рейтинга использовали для расчётов доходы спортсменок до вычета налогов.

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