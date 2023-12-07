В возрасте 14 лет скончался чемпион Австралии по легкой атлетике

Жизнь юного спринтера и бегуна на средние дистанции оборвалась в 14 лет. На данный момент причина его смерти не называется.

Хайдер установил 18 молодежных рекордов Австралии, представляя легкоатлетический клуб Keilor Little Athletics.

"Keilor Little Athletics потрясен внезапной смертью Зулкарнайна Хайдера. Зулк, как его называли самые близкие, был спортсменом с колоссальными способностями. Его спортивные результаты были почти беспрецедентными. Мы выражаем соболезнования его друзьям и семье", - говорится в заявлении клуба.

Молодой талантливый легкоатлет выиграл групповой титул U-15 Австралии среди юношей до 15 лет.

За свою карьеру на чемпионате Австралии среди юниоров он завоевал золотые медали на дистанциях 100, 200 и 400 метров, а также в беге на 80 и 200 метров с барьерами.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!