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Российский рынок будет изолироваться и дальше: Кариньш предупредил бизнес

rus.tvnet.lv/LETA
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Флаг России. Иллюстративное фото.
Флаг России. Иллюстративное фото. Фото: vchal/Shutterstock

Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш призывает предпринимателей быть готовыми к продолжению изоляции российского рынка на всех уровнях, сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел.

В четверг, 7 декабря, Кариньш встретился с предпринимателями и представителями бизнес-организаций, чтобы рассказать о достижениях этого года и запланированных целях во внешней политике страны. Министр пригласил представителей различных отраслей, чтобы узнать их мнение об экспорте и инвестициях.

Обсуждались, в частности, проблемы импорта и трудности доступа к сырью в результате агрессии России в Украине.

В ходе встречи Кариньш с рассказал о международных событиях и их влиянии на бизнес-среду, подчеркнув необходимость сотрудничества с "партнерами-единомышленниками" - членами НАТО, ЕС и ОЭСР. "В то же время открытость для быстрорастущих рынков - африканских и латиноамериканских стран - важна для будущего", - отметил министр.

В беседе приняли участие представители Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской ассоциации экспортеров The Red Jackets, Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности, Латвийского кластера информационных технологий, Ассоциации машиностроения и металлообработки, Латвийской ассоциации стартапов и других организаций.

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