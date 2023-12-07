"Путин хочет мести". Бывший стратег НАТО о войне в Украине

"Дипломатического решения с [российским диктатором Владимиром] Путиным не будет, - заявил бригадный генерал в отставке в интервью изданию Mediengruppe Bayern. - Возможно, он не иррационален, как говорят некоторые, но он одержим".

Путин хочет отомстить и быть признанным великим лидером, добавил он. Часть вины за неубедительный прогресс украинского контрнаступления, по мнению Виттмана, лежит также на канцлере Германии Олафе Шольце.

"В начале наступления мы быстро доставили противотанковые ракеты и средства ПВО, и сегодня мы еще много делаем для ПВО. Но была и досадная задержка", - пояснил бывший стратег НАТО.

Например, если бы тяжелое вооружение было поставлено раньше, российская армия не успела бы подготовиться и расширить свои линии обороны, отметил он.

"Если мы сейчас стоим в стороне и критикуем, что Украина не добилась достаточного прогресса, мы должны помнить, что часть вины лежит на нас", - сказал Виттман.

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