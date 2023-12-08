Видео ⟩ В Яунолайне женщина выжила после столкновения с поездом

Поезд, отправившийся из Лиепаи в пять утра и направлявшийся в Ригу, прибыл в пункт назначения с опозданием, поскольку в восемь часов на станции Яунолайне перед составом вдруг появилась женщина. В результате столкновения ее сбило с ног и отбросило в сугроб. На снегу до сих пор видны следы крови.

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) программе Degpunktā сообщили, что пострадавшая получила серьезные травмы.

Представитель NMPD Лаура Берзиня рассказала: "Медики службы оказали помощь пострадавшей, которая в состоянии средней тяжести под наблюдением бригады медицинских специалистов была доставлена в медучреждение".

Компания Vivi дала скудные комментарии по поводу инцидента, однако, по предварительной информации, женщина могла застрять ногой в сугробе сбоку от перрона, после чего ее задел проходящий состав.

Как выяснила передача, женщина переходила железнодорожные пути в разрешенном месте, однако, видимо, не смотрела по сторонам. Экстренное торможение, звуковые и световые сигналы не смогли предотвратить ситуацию. Как журналистам рассказал сотрудник железной дороги, женщина могла быть пьяна.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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