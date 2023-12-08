Видео ⟩ В Яунолайне женщина выжила после столкновения с поездом

Утром в четверг, 7 декабря, на станции Яунолайне было остановлено железнодорожное движение: под пассажирский поезд попала женщина. Это один из редких случаев, когда после столкновения с локомотивом пешеходу удалось выжить, сообщает передача Degpunktā.
Поезд, отправившийся из Лиепаи в пять утра и направлявшийся в Ригу, прибыл в пункт назначения с опозданием, поскольку в восемь часов на станции Яунолайне перед составом вдруг появилась женщина. В результате столкновения ее сбило с ног и отбросило в сугроб. На снегу до сих пор видны следы крови.
В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) программе Degpunktā сообщили, что пострадавшая получила серьезные травмы.
Представитель NMPD Лаура Берзиня рассказала: "Медики службы оказали помощь пострадавшей, которая в состоянии средней тяжести под наблюдением бригады медицинских специалистов была доставлена в медучреждение".
Компания Vivi дала скудные комментарии по поводу инцидента, однако, по предварительной информации, женщина могла застрять ногой в сугробе сбоку от перрона, после чего ее задел проходящий состав.
Как выяснила передача, женщина переходила железнодорожные пути в разрешенном месте, однако, видимо, не смотрела по сторонам. Экстренное торможение, звуковые и световые сигналы не смогли предотвратить ситуацию. Как журналистам рассказал сотрудник железной дороги, женщина могла быть пьяна.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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