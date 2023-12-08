У сборной Латвии по футболу будет новый тренер

Дайнис Казакевич, возглавлявший сборную Латвии по футболу последние четыре года, не останется на посту главного тренера. Об этом после заседания правления Латвийской федерации футбола (ЛФФ) объявил президент организации Вадим Ляшенко.
Правление ЛФФ освободило Казакевича от должности большинством голосов: восемь за увольнение и один против (Виктория Михальчук). В ближайшее время ЛФФ должна найти новых кандидатов на эту должность - местных и иностранных специалистов.
"Мы приняли решение, что курс должен быть изменен и в тренерском штабе должна появиться новая кровь. Конечно, это будет непростая задача", - заявил в беседе с журналистами президент ЛФФ Вадим Ляшенко.
Он также выразил надежду на то, что имя нового тренера будет объявлено до 31 января, так как уже в марте у национальной сборной запланированы игры.
У Казакевича был контракт с ЛФФ до конца 2024 года. За преждевременное расторжение контракта он получит компенсацию, размер которой Ляшенко называть не стал.
Казакевич возглавил сборную в начале 2020 года, сменив на этом посту Славишу Стояновича. Под руководством Казакевича национальная команда провела 41 матч, одержала 11 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.
Отметим, что сотрудничество также не будет продолжено с тренером сборной Латвии U-17 Юргисом Пучинскасом, который был одним из помощников Казакевичаса в главной сборной.
В этом году сборная Латвии в отборе на чемпионат Европы-2024 заняла последнее место в своей группе, набрав всего три очка в восьми играх, обыграв дома Армению.
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