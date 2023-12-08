У сборной Латвии по футболу будет новый тренер

Правление ЛФФ освободило Казакевича от должности большинством голосов: восемь за увольнение и один против (Виктория Михальчук). В ближайшее время ЛФФ должна найти новых кандидатов на эту должность - местных и иностранных специалистов.

"Мы приняли решение, что курс должен быть изменен и в тренерском штабе должна появиться новая кровь. Конечно, это будет непростая задача", - заявил в беседе с журналистами президент ЛФФ Вадим Ляшенко.

Он также выразил надежду на то, что имя нового тренера будет объявлено до 31 января, так как уже в марте у национальной сборной запланированы игры.

У Казакевича был контракт с ЛФФ до конца 2024 года. За преждевременное расторжение контракта он получит компенсацию, размер которой Ляшенко называть не стал.

Казакевич возглавил сборную в начале 2020 года, сменив на этом посту Славишу Стояновича. Под руководством Казакевича национальная команда провела 41 матч, одержала 11 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.

Отметим, что сотрудничество также не будет продолжено с тренером сборной Латвии U-17 Юргисом Пучинскасом, который был одним из помощников Казакевичаса в главной сборной.

В этом году сборная Латвии в отборе на чемпионат Европы-2024 заняла последнее место в своей группе, набрав всего три очка в восьми играх, обыграв дома Армению.

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