ВИДЕО ⟩ Блюгер красиво обыграл вратаря и забил гол в матче НХЛ

Встреча завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), а голами в составе "Ванкувера" отметились Нильс Хёгландер и Теодор Блюгер, который установил окончательный счёт на третьей минуте заключительного периода.

Латвийский нападающий в общей сложности провёл на льду 15 минут и 43 секунды, из них 51 секунду он отыграл в большинстве, а одну минуту и ​​две секунды - в меньшинстве. На счету Блюгера один бросок по воротам, один блок-шот, 12 выигранных вбрасываний из 18 и положительный коэффициент полезности +1.

В этом сезоне у Блюгера четыре (2+2) набранных очка в 13 матчах, две минуты штрафа и нейтральный коэффициент полезности.

Отметим, что "Миннесота" потерпела первое поражение в пяти последних матчах.

В таблице Западной конференции "Кэнакс" (35 очков) занимают третье место, а "Миннесота" (22) идёт 11‑й.

Следующий матч команда Блюгера проведёт в субботу, когда выйдет на лёд против хоккеистов "Каролины Харрикейнз".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!