"Мне очень нравится здесь". Немец, проживший 25 лет в РФ, переехал в Краславу

Немец Хельмут приехал в Латвию три с половиной года назад, а до этого 25 лет прожил в России. Его историю рассказывает даугавпилсский портал "Чайка" в рамках проекта "Мы здесь".
Хельмут родился в Штутгарте. Получил профессию сельхозтехника. Служил в немецкой армии 15 месяцев. Четыре года учился в богословской семинарии в Швейцарии. В Россию он приехал в составе гуманитарной миссии в 1994 году. Привез лекарства, одежду и другие необходимые вещи на Урал. Прилетел и остался.
Тогда, в 1994 году, по словам Хельмута, в России ощущалась свобода. Да, были криминал и коррупция, но "правительство не гоняло людей, было много мнений и партий, а потом стала только "Единая Россия".
"Последние 10 лет государство мешает, чтобы именно иностранцам и неправославным не было развития", - рассказывает Хельмут.
Он вспоминает, как в 2018 году против него были организованы различные репрессии, ложные документы, чтобы его выселить из России. "Все боятся ФСБ. В конце мне вынесли приговор, что я призываю народ идти против государства, Конституции и против российской православной церкви".
Его вид на жительство в России был аннулирован. Ему было дано 15 дней, чтобы покинуть территорию РФ. Сейчас Хельмут живет в Краславе.
"Мне очень нравится здесь. Тут свобода", - говорит он, показывая свой дом.
Окружение у Хельмута в основном русскоговорящее:
"Я не могу сказать, что я в Латвии живу среди латышей, но я могу сказать, что живу среди русскоговорящих. Здесь русские, белорусы, латгальцы - поколениями тут живут. Государство Латвия, а живут как в России. И пьют как в России, и матом ругаются как в России".
В его доме стоит сделанный его собственными руками гроб. Сейчас он его использует как шкаф. На крышке гроба он оставил карту кладбища, где его похоронить, потому что в Латвии у него родных нет. Он надеется, что, когда умрет, его тело кто-то найдет, положит в гроб и увезет на Krivoseļcu kapi.
"Я хочу быть там похоронен, если я здесь умру, в Латвии", - говорит Хельмут.
Видео: Хельмут в проекте "Мы здесь"
Хельмут - очередной герой проекта "Мы здесь".
"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".
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