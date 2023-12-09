"Мне очень нравится здесь". Немец, проживший 25 лет в РФ, переехал в Краславу

Хельмут из России Фото: Кадр из видео

Окружение у Хельмута в основном русскоговорящее:

"Я не могу сказать, что я в Латвии живу среди латышей, но я могу сказать, что живу среди русскоговорящих. Здесь русские, белорусы, латгальцы - поколениями тут живут. Государство Латвия, а живут как в России. И пьют как в России, и матом ругаются как в России".

В его доме стоит сделанный его собственными руками гроб. Сейчас он его использует как шкаф. На крышке гроба он оставил карту кладбища, где его похоронить, потому что в Латвии у него родных нет. Он надеется, что, когда умрет, его тело кто-то найдет, положит в гроб и увезет на Krivoseļcu kapi.

"Я хочу быть там похоронен, если я здесь умру, в Латвии", - говорит Хельмут.

Видео: Хельмут в проекте "Мы здесь"

Хельмут - очередной герой проекта "Мы здесь".

"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".

Фото: ZVB_logo

*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.

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