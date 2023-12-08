В случае утверждения Сеймом госбюджета на 2024 год в будущем году зарплаты политических деятелей вырастут вплоть до 6%, сообщили в Госканцелярии.
Бюджет-2024: у министров зарплаты могут вырасти на 423 евро, у депутатов Сейма - на неполные 250 (1)
Ожидается, что изменения зарплат коснутся президента, спикера Сейма, депутатов Сейма, председателя Верховного суда, премьер-министра и министров, а также парламентских секретарей, и рост достигнет 6%.
Как пояснили в Госканцелярии, такое повышение меньше, чем могло быть - повышение заработной платы ограничено в соответствии с законом о государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы.
Если бы не было этой ограничительной нормы, то зарплаты политиков и отдельных должностных лиц выросли бы на 12,4%. Однако ограничение на повышение зарплат будет в силе как в 2024, так и в 2025 году.
Зарплата президента, спикера Сейма и премьер-министра увеличится на 478 евро в месяц. Если в этом году президент, спикер Сейма и премьер-министр получали 7962 евро в месяц, то в следующем году они будут получать 8440 евро в месяц.
Зарплата депутатов Сейма также увеличится - на 239 евро в месяц: если раньше она составляла 3981 евро в месяц, то в следующем году достигнет 4220 евро. В Госканцелярии отмечают, что конкретный размер зарплаты членов парламента может зависеть от дополнительных обязанностей, которые выполняет тот или иной член парламента.
Зарплаты министров увеличатся на 423 евро. Если в этом году министры получали 7052 евро в месяц, то в следующем году они смогут рассчитывать на 7475 евро в месяц. Парламентские секретари также получат повышение зарплаты на 6%. Если в этом году парламентские секретари получали 6256 евро, то в следующем году они будут получать 6631 евро в месяц.
Поскольку в бюджет Госканцелярии включены зарплаты премьер-министра, министров и парламентского секретаря премьер-министра, его планируемый размер в 2024 году, если не произойдет никаких изменений при окончательном чтении бюджета на следующий год в Сейме, включая налоговую часть, составит 2,1 млн евро, что на 122 169 евро больше, чем в 2023 году.
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