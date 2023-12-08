Ожидается, что изменения зарплат коснутся президента, спикера Сейма, депутатов Сейма, председателя Верховного суда, премьер-министра и министров, а также парламентских секретарей, и рост достигнет 6%.

Как пояснили в Госканцелярии, такое повышение меньше, чем могло быть - повышение заработной платы ограничено в соответствии с законом о государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы.

Если бы не было этой ограничительной нормы, то зарплаты политиков и отдельных должностных лиц выросли бы на 12,4%. Однако ограничение на повышение зарплат будет в силе как в 2024, так и в 2025 году.

Зарплата президента, спикера Сейма и премьер-министра увеличится на 478 евро в месяц. Если в этом году президент, спикер Сейма и премьер-министр получали 7962 евро в месяц, то в следующем году они будут получать 8440 евро в месяц.