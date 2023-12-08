МОК допустил спортсменов из России и Беларуси до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе

Принять участие олимпийских играх смогут только атлеты из индивидуальных видов спорта, в командных соревнованиях сборных из российских и белорусских спортсменов не будет.

В данный момент в нейтральном статусе на Олимпиаду квалифицировались всего 11 спортсменов - восемь из России и три из Беларуси.

Условия МОК к таким спортсменам такие же, как и опубликованные в марте рекомендации для международных спортивных федераций и организаторов соревнований. В них сказано, что спортсмены могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных представителей, а не в составе команд.

Спортсмены и обслуживающий персонал, которые активно поддерживают войну России в Украине, принять участия в соревнованиях не смогут. Кроме того, в соревнованиях не могут участвовать спортсмены и представители обслуживающего персонала, являющиеся сотрудниками силовых структур России или Беларуси.

Спортсмены также должны соблюдать антидопинговые правила международных федераций, а флаги, гимны и национальные символы этих стран не будут вывешиваться во время соревнований.

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