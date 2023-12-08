Как понимать видео с задержанными и раздетыми палестинцами в Газе

В пятницу представитель израильского правительства Эйлон Леви сообщил Би-би-си, что мужчины были задержаны в Джабалии и Шеджайе на севере Газы, которые он назвал «оплотами и центрами притяжения ХАМАС».

«Мы говорим о мужчинах военного возраста, обнаруженных в районах, откуда гражданские лица должны были эвакуироваться несколько недель назад», — сказал он.

Леви добавил, что их будут допрашивать, чтобы «выяснить, кто действительно является террористом ХАМАС, а кто нет».

Он подчеркнул, что задержанные были обнаружены в районах, где израильские войска вели «ближний бой» с боевиками ХАМАС. По его словам, они «намеренно маскировались под гражданских лиц» и действовали из гражданских зданий.

Среди задержанных действительно был замечен известный палестинский журналист Диаа аль-Кахлут, корреспондент газеты «Аль-Араби аль-Джадид».

По словам этого издания, аль-Кахлут вместе со своими братьями, другими родственниками и «иными мирными жителями» был арестован израильскими военными в городе Бейт-Лахия.

Газета резко осудила «унизительный», как она выразилась, арест своего журналиста, добавив, что военные заставили арестованных раздеться и «при аресте подвергли их инвазивному обыску и унизительному обращению, а затем увезли в неизвестном направлении».

Издание «требует от международного сообщества, защитников прав журналистов и наблюдательных органов осудить продолжающиеся притеснения» Израилем журналистов в Газе.

Би-би-си обратилась к ЦАХАЛ с просьбой прокомментировать предположительное задержание Диаа аль-Кахлута.

Фото: BBC