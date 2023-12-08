Источники: Байден готов уступить Конгрессу, чтобы обеспечить финансирование Украине

Такой шаг может стать уступкой Конгрессу США, это связывают с законопроектом, предусматривающим дополнительное финансирование Украине и Израилю.

Белый дом и Конгресс хотят достичь соглашения, чтобы обеспечить военную помощь этим двум странам, а также установить препятствия для нелегальной иммиграции в США из Мексики.

Республиканцы отказались утверждать увеличение финансирование Украины, если не будут реализованы дополнительные мероприятия по снижению числа мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу с США.

Это привело к сложным переговорам, в которых объединены в основном не связанные между собой вопросы.

Байден в среду сообщил, что готов на большие уступки по вопросам безопасности границы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!