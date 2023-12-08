Вот и подошла к концу рабочая неделя. Время для отдыха и двух выходных, но прежде, чем окунуться в них с головой, узнайте, что произошло в Латвии и за ее пределами сегодня. В ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о главном за пятницу, 8 декабря.
Главное за 8 декабря ⟩ Доплата к пенсиям за стаж, 6 пострадавших в ДТП с автобусом и прогноз синоптиков на ближайшие дни
Новости Латвии:
В четверг, 7 декабря, Сейм в окончательном чтении утвердил предложение Министерства благосостояния о назначении доплат к пенсиям за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, сообщает портал Rus.LSM.
Несмотря на большое количество проблем - нехватку персонала, финансирования, недостаток политической мудрости - в латвийской медицине хватает достоинств, особенно в сфере образования. Об этом в эфире программы "Кто вам платит?" говорил врач-резидент Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), или "Гайльэзерс", Артур Шилов.
При утверждении Сеймом государственного бюджета на 2024 год занимающие политические должности лица в следующем году будут получать зарплаты, которые будут выше нынешних на сумму до 6%, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
Утром в пятницу, 8 декабря, на Вентспилсском шоссе недалеко от Тукумса произошла авария с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса Ecolines, сообщает Sadursme в социальных сетях.
За 11 месяцев этого года продукты питания, в том числе зерновые, из России получило 81 зарегистрированное в Латвии предприятие, свидетельствует имеющийся в распоряжении агентства LETA список предприятий.
Суд решил приостановить производство по уголовному делу о хищении различных товаров со складов Национальных вооруженных сил в особо крупных размерах, поскольку местонахождение двух обвиняемых неизвестно. Кражи продолжались почти десять лет.
В ближайшие дни на всей территории Латвии временами будет идти снег, а на следующей неделе температура воздуха временами будет подниматься чуть выше нуля, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 8 декабря, Рижский городской суд отклонил иск адвоката Ренара Бриедиса против Музея оккупации Латвии о содержании экспозиции и возврате пяти евро, которые он потратил на входной билет.
Рижанка Лидия прилетела с мужем в Англию навестить дочерей, но по дороге домой семья пришла к выводу, что муж забыл телефон в гостях. Лидия рассказала программе Bez Tabu, какие неприятные сюрпризы это принесло.
Депутат Рижской думы Валдис Гаварс обвинил Рижскую думу в возможной коррупции, которая связана с вывозом мусора. По его мнению дума проявила большую доброжелательность к компании Eco Baltia Vide. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
Семья Александра и Илоны, живущая на окраине Риги и имеющая двоих детей, уже давно строила планы на новый дом. И вскоре им удалось найти место для воплощения своей мечты - на участке земли прямо напротив их места жительства, сообщает программа Bez Tabu.
Утром в четверг, 7 декабря, на станции Яунолайне было остановлено железнодорожное движение: под пассажирский поезд попала женщина. Это один из редких случаев, когда после столкновения с локомотивом пешеходу удалось выжить, сообщает передача Degpunktā.
За рубежом:
В пятницу, 8 декабря, президент России Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, пишет "Медуза".
В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпиаде в Париже в 2024 году в качестве нейтральных спортсменов, сообщает AFP.
Пока в районе города Хан-Юнис и на севере Газы продолжаются боевые действия, в соцсетях появилось видео десятков палестинцев, задержанных израильскими военными.
Вильнюс отреагировал на расследование, согласно которому двое детей Романа Абрамовича получили гражданство Литвы. Комиссия МВД проверит обстоятельства предоставления им паспортов.
По итогам второго года санкций российская гражданская авиация буквально начала разваливаться, сообщает The Moscow Times. За первые восемь дней декабря десять самолетов столкнулись с серьезными техническими неполадками во время полетов.
Минувшей ночью,8 декабря, неизвестные выбили стекла в личном автомобиле министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса (СДПЭ). На месте происшествия работает полицейский патруль, сообщает портал Rus.Postimees.
Экономические санкции против России набирают силу и все больше ощущаются простыми гражданами. Спустя почти два года после начала полномасштабной войны против Украины западные санкции против России в сочетании с растущими расходами наконец-то начинают причинять значительные неудобства российскому народу, сообщает издание The Atlantic.
В ночь на пятницу, 8 декабря, российские войска обстреляли ракетами украинский город Харьков, в результате чего пострадали жилые дома и ранены два человека.
Утром 7 октября Славин в последний раз говорил с дочерью. Во время того короткого разговора Ширан звонила с места проведения фестиваля Nova и сказала, что там происходит что-то ненормальное и они с мужем поедут к Славину в Беэр-Шеву. До отца в Беэр-Шеву Ширан не добралась, террористы ХАМАС убили ее недалеко от места проведения фестиваля. Ширан - одна из 364 убитых на музыкальном фестивале. У нее было гражданство Израиля и Латвии.
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Чтобы все успели подготовить подарки, в декабре в разных уголках Латвии проводятся рождественские ярмарки. Посетив их, вы не только сможете купить различные товары и изделия ремесленников, но и поучаствовать в мероприятиях, попробовать вкусности, насладиться световыми шоу и музыкальными представлениями - словом, почувствовать неповторимое рождественское волшебство. Чтобы вам было легче сделать выбор, мы собрали программы 16 рождественских ярмарок по всей Латвии.
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