В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпиаде в Париже в 2024 году в качестве нейтральных спортсменов, сообщает AFP.

Пока в районе города Хан-Юнис и на севере Газы продолжаются боевые действия, в соцсетях появилось видео десятков палестинцев, задержанных израильскими военными.

Вильнюс отреагировал на расследование, согласно которому двое детей Романа Абрамовича получили гражданство Литвы. Комиссия МВД проверит обстоятельства предоставления им паспортов.

По итогам второго года санкций российская гражданская авиация буквально начала разваливаться, сообщает The Moscow Times. За первые восемь дней декабря десять самолетов столкнулись с серьезными техническими неполадками во время полетов.

Минувшей ночью,8 декабря, неизвестные выбили стекла в личном автомобиле министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса (СДПЭ). На месте происшествия работает полицейский патруль, сообщает портал Rus.Postimees.

Экономические санкции против России набирают силу и все больше ощущаются простыми гражданами. Спустя почти два года после начала полномасштабной войны против Украины западные санкции против России в сочетании с растущими расходами наконец-то начинают причинять значительные неудобства российскому народу, сообщает издание The Atlantic.

В ночь на пятницу, 8 декабря, российские войска обстреляли ракетами украинский город Харьков, в результате чего пострадали жилые дома и ранены два человека.