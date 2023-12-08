Адвокатов Навального третий день не пускают к клиенту. Недавно ему стало плохо в камере

Уже третий день подряд адвокатам не разрешается посещать Алексея Навального, который отбывает тюремный срок в исправительной колонии №6, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, пишет "Медуза".
8 декабря адвокаты Навального прибыли не только в исправительную колонию №6, но и колонию особого режима №7. "Везде им сказали "ожидать", в итоге везде отказали в посещении", - сказала Ярмыш.
По ее словам, на прошлой неделе Навальному стало плохо в камере - у него закружилась голова и он лег на пол.
"Сотрудники колонии сразу же прибежали, опустили койку, положили Алексея и поставили капельницу. Что это было, мы не знаем, но учитывая, что его лишают еды, держат в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму, это похоже на голодный обморок. После того случая адвокаты видели Алексея, он был относительно в порядке. Но теперь уже третий день, как мы не знаем, где он", – написала Ярмыш.
Она добавила, что на этой неделе от политика не было никаких писем, а отправленные ему письма не были доставлены.
Сегодня Алексея @navalny также не вывели в суд по видеосвязи. Сотрудник колонии сообщил, что у них все еще «авария» и нет света.— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 8, 2023
Это уже третий день, когда мы не знаем, что с Алексеем и где он находится pic.twitter.com/QMocBOm8DN
8 декабря Навальный не был подключен к заседанию суда, где должен был участвовать удаленно по видеосвязи. Как и днем ранее, работники колонии сообщили, что "у них до сих пор "авария" и нет света".
6 и 7 декабря адвокаты Навального весь день ждали возле колонии, но на встречу с политиком им не разрешили.
Алексей Навальный находится в тюрьме с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!