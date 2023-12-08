Адвокатов Навального третий день не пускают к клиенту. Недавно ему стало плохо в камере

8 декабря адвокаты Навального прибыли не только в исправительную колонию №6, но и колонию особого режима №7. "Везде им сказали "ожидать", в итоге везде отказали в посещении", - сказала Ярмыш.

По ее словам, на прошлой неделе Навальному стало плохо в камере - у него закружилась голова и он лег на пол.

"Сотрудники колонии сразу же прибежали, опустили койку, положили Алексея и поставили капельницу. Что это было, мы не знаем, но учитывая, что его лишают еды, держат в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму, это похоже на голодный обморок. После того случая адвокаты видели Алексея, он был относительно в порядке. Но теперь уже третий день, как мы не знаем, где он", – написала Ярмыш.

Она добавила, что на этой неделе от политика не было никаких писем, а отправленные ему письма не были доставлены.

Сегодня Алексея @navalny также не вывели в суд по видеосвязи. Сотрудник колонии сообщил, что у них все еще «авария» и нет света.



Это уже третий день, когда мы не знаем, что с Алексеем и где он находится pic.twitter.com/QMocBOm8DN — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 8, 2023

8 декабря Навальный не был подключен к заседанию суда, где должен был участвовать удаленно по видеосвязи. Как и днем ранее, работники колонии сообщили, что "у них до сих пор "авария" и нет света".

6 и 7 декабря адвокаты Навального весь день ждали возле колонии, но на встречу с политиком им не разрешили.

Алексей Навальный находится в тюрьме с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".

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