Стали известны новые детали тяжелой аварии автобуса и грузовика на Вентспилсском шоссе

Как сообщалось ранее, в аварии пострадали четыре пассажира. Они были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Руководитель оперативного центра Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Райти Кришьяне указала, что у службы нет информации о том, были ли пассажиры пристегнуты.

В Ecolines LTV указали, что водитель автобуса не пострадал.

Обстоятельства аварии будут выяснены в течение нескольких рабочих дней. Полиция выяснила причины ДТП, однако пока что не готова их раскрыть.

Автобус выехал из Риги в Вентспилс в 7 часов утра, однако в 8:30 у Тукумса он врезался в грузовик.

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