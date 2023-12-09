Бывший глава Ferrari рассказал о состоянии Шумахера

Состояние 54-летнего Шумахера уже 10 лет держится в строгой тайне. Одним из немногих, кто может посетить легенду немецкой Формулы-1, является Тодт.

77-летний француз дал интервью итальянскому изданию La Stampa, в котором упомянул о своей дружбе с Шумахером. "Михаэль - мой друг. Я считаю его другом нашей семьи. Я регулярно езжу к нему, и мы, среди прочего, также смотрим гонки Формулы-1", - сказал Тодт, который затем обсудил здоровье Шумахера.

"Это личное. Я скажу одно: я восхищаюсь Михаэлем, восхищаюсь его семьей, и уважать их частную жизнь - это нормально".

Наконец, Тодт рассказал, что семикратный чемпион мира в 1996 году сохранил его работу на должности главы Ferrari. В то время итальянская команда Формулы-1 переживала трудные времена, но немец верил в Тодта.

Шумахер был готов покинуть команду, если Тодт будет уволен. Сотрудничество продолжалось, и в 2000–2004 годах Шумахер в сотрудничестве с Ferrari завоевал пять титулов чемпиона мира подряд.

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