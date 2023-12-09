В России задержан белорус, которого обвиняют во взрыве тоннеля на БАМ

Обвиняемый заявил в суде, что хотел парализовать железнодорожное движение, чтобы не допустить перевозки военных грузов, сообщило российское агентство госпропаганды.

Об аресте Еремеева стало известно 7 декабря. На допросе он якобы рассказал, как по указанию другого гражданина Беларуси, проживающего в Литве и работающего в украинских спецслужбах, он взял из тайника восемь взрывчатых веществ, поехал с ними на своей машине в Бурятию и взорвал железнодорожные цистерны.

Взрывы произошли во время проезда поездов через Северомуйский тоннель БАМа, в результате чего загорелись поезда. 30 ноября украинские СМИ и американский телеканал CNN сообщили, что взрыв в Бурятии - диверсия, организованная украинской службой безопасности. Официальные представители СБУ инцидент не прокомментировали.

Сообщается, что участок железной дороги БАМа, на котором произошли взрывы, использовался для военных поставок.

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