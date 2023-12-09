Фото ⟩ Чешская газета творчески отреагировала на допуск спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде

Газета сообщает: "Хотя это не должны быть люди, открыто поддерживающие войну в Украине или имеющие связи с военными или полицейскими силами, стоит напомнить, что сотни украинцев не могут попасть на Олимпийские игры только потому, что россияне убили их в свой доме".

The Czech magazine Reflex reacted to the admission of athletes from Belarus and Russia to participate in the #Olympics by publishing such photos.



They offered their variants of "neutral" uniforms, which the Midjourney neural network helped to generate. pic.twitter.com/PQd2pmhp51 — NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2023

Условия МОК к таким спортсменам такие же, как и опубликованные в марте рекомендации для международных спортивных федераций и организаторов соревнований. В них сказано, что спортсмены могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных представителей, а не в составе команд.

Спортсмены и обслуживающий персонал, которые активно поддерживают войну России в Украине, принять участия в соревнованиях не смогут. Кроме того, в соревнованиях не могут участвовать спортсмены и представители обслуживающего персонала, являющиеся сотрудниками силовых структур России или Беларуси.

Спортсмены также должны соблюдать антидопинговые правила международных федераций, а флаги, гимны и национальные символы этих стран не будут вывешиваться во время соревнований.

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