Видео ⟩ Болельщик сборной Латвии по баскетболу из Индонезии гостит в Латвии

На Кубке мира сборную Латвии по баскетболу поддерживал индонезиец Эндрю, который наблюдал за каждым матчем очно. Фанатом сборной Латвии Эндрю стал еще несколько лет назад, но теперь навестил Латвию, сообщает Латвийское телевидение.