Видео ⟩ Болельщик сборной Латвии по баскетболу из Индонезии гостит в Латвии

На Кубке мира сборную Латвии по баскетболу поддерживал индонезиец Эндрю, который наблюдал за каждым матчем очно. Фанатом сборной Латвии Эндрю стал еще несколько лет назад, но теперь навестил Латвию, сообщает Латвийское телевидение.
В Латвии об Эндрю подробнее узнали во время Кубка мира, когда он вместе с латвийскими фанатами скандировал призывы к команде.
Побывать в Латвии его пригласили баскетболисты, Эндрю согласился почти сразу.
"Я сказал жене, что такой шанс дается один раз в жизни", - рассказал Латвийскому телевидению Эндрю.
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