В субботу в ДТП пострадали 11 человек

Всего в стране зарегистрировано 116 ДТП, из них 55 произошло в Рижском регионе, 17 - в Земгальском, 11 - в Видземском, 19 - в Латгальском и 14 - в Курземском.

В субботу в сфере дорожного движения вынесено 352 постановления об административных правонарушениях, в том числе 114 в связи с превышением скорости и три по факту агрессивного стиля управления автомобилем.

Как сообщалось, в субботу около 11:00 в Сигулдском крае в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на дороге Рига-Цесис погибли два человека, сообщили в Государственной полиции.

Четыре человека были доставлены в больницу с тяжелыми и средними травмами.

Кроме того, в субботу днем в Риге, на ул. Елгавас, произошло ДТП, в котором мужчина, управлявший автомобилем, наехал на двух пешеходов. В результате происшествия от полученных травм погибла несовершеннолетняя.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!