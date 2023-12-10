На новой неделе начнется оттепель: ожидается гололед

Конец ноября и начало декабря в Латвии ознаменовались зимними погодными условиями: выпало много снега и наступили стабильные морозы, однако на новой неделе погода существенно изменится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Еще в понедельник, 11 декабря, по всей стране будет идти снег и толщина снежного покрова увеличится, а в последующие дни по мере потепления осадки перейдут в мокрый снег и дождь.
Более холодные воздушные массы в течение недели будут чередоваться с теплыми воздушными массами, и столбик термометра то и дело будет превышать отметку в ноль градусов, поэтому снежный покров постепенно растает.
Однако в части страны, а по ночам почти по всей Латвии по-прежнему ожидаются небольшие морозы - в таких условиях переменной температуры воздуха во многих местах ожидается обледенение дорог, поэтому всем участникам дорожного движения следует быть особенно осторожными, предупреждает LVĢMC.
На протяжении всей недели погода будет пасмурной.
В понедельник утром к Латвии приблизится обширная зона осадков: на большей части территории ожидается продолжительный снегопад, местами в центральных и восточных районах толщина снежного покрова увеличится на пять-шесть сантиметров. Во вторник к снегу добавится мокрый снег, а на побережье - и дождь. Местами возможен также замерзающий дождь.
При слабом ветре в ночь на среду в отдельных районах образуется туман. Еще в ночь на понедельник минимальная температура воздуха будет держаться в пределах -2...-7 градусов, однако с приходом более теплого воздуха днем местами в центральных районах и на побережье воздух прогреется до +1...+2 градусов.
Фото: Огре украшена к Рождеству
С продолжением действия циклонов в оставшиеся дни рабочей недели погода будет похожей: временами ожидаются осадки, в основном мокрый снег, снег, а в отдельные дни и дождь. Температура воздуха постепенно повысится, днем местами воздух прогреется до +1...+6 градусов, а ночью на большую часть территории будут возвращаться небольшие морозы.
Быстрее всего снежный покров растает в Курземе, особенно вблизи побережья, где во многих местах температура воздуха будет выше нулевой отметки не только днем, но и ночью. Существует вероятность, что в субботу и воскресенье региона Балтии с запада достигнет циклон с порывистым ветром и еще более теплой воздушной массой, под влиянием которых оттепель по всей Латвии усилится.
LVĢMC призывает внимательнее относиться и к сосулькам.
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