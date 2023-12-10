На новой неделе начнется оттепель: ожидается гололед

При слабом ветре в ночь на среду в отдельных районах образуется туман. Еще в ночь на понедельник минимальная температура воздуха будет держаться в пределах -2...-7 градусов, однако с приходом более теплого воздуха днем местами в центральных районах и на побережье воздух прогреется до +1...+2 градусов.

Фото: Огре украшена к Рождеству

С продолжением действия циклонов в оставшиеся дни рабочей недели погода будет похожей: временами ожидаются осадки, в основном мокрый снег, снег, а в отдельные дни и дождь. Температура воздуха постепенно повысится, днем местами воздух прогреется до +1...+6 градусов, а ночью на большую часть территории будут возвращаться небольшие морозы.

Быстрее всего снежный покров растает в Курземе, особенно вблизи побережья, где во многих местах температура воздуха будет выше нулевой отметки не только днем, но и ночью. Существует вероятность, что в субботу и воскресенье региона Балтии с запада достигнет циклон с порывистым ветром и еще более теплой воздушной массой, под влиянием которых оттепель по всей Латвии усилится.

LVĢMC призывает внимательнее относиться и к сосулькам.

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