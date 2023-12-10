Главное за 10 декабря ⟩ Стрельба по оленям из движущегося авто, угрозы семейных врачей и грядущая оттепель

В 80-е годы XX века по всей Латвии с удивительной виртуозностью вскрывали и опустошали сейфы . Преступники действовали настолько нетипично, что начало казаться, что в кражах есть элементы мистики. Милиция была бессильна перед интеллектуальным "чистильщиком" сейфов, добычей которого стало более 60 тысяч рублей. Кем он был - коллекционером банкнот или чокнутым гением?

Недавно одна моя знакомая разошлась. Причиной стала неверность мужа. Более того, это не был некий отдельный эпизод, а постоянная любовница. "Уже давно у меня были подозрения, что он мне неверен, но я не хотела признавать этого. Должен был пройти год, чтобы я сама поняла, что больше не хочу быть тряпкой под его ногами, и после этого поймать его уже было несложно", - признает она. Излюбленная литовская журналистка и телеведущая Скайва Ясевичюте делится собственным опытом и опытом подруги, как поймать неверного мужа.