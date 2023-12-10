Наступило второе воскресенье Адвента - пора зажигать вторую свечку в ожидании Рождества! А пока вы наслаждаетесь праздничным настроением, RUS TVNET сообщает о главных событиях ходящего воскресенья, 10 декабря.
Главное за 10 декабря ⟩ Стрельба по оленям из движущегося авто, угрозы семейных врачей и грядущая оттепель
Новости Латвии:
Возбуждено уголовное дело за стрельбу по лесным животным из движущегося автомобиля, подтвердили агентству LETA в Госполиции. На видео, распространенном в социальных сетях в воскресенье, 10 декабря, видно, как мужчина в машине просовывает ствол пистолета в окно автомобиля и целится в оленей, бегущих по соседнему полю.
Сотрудники полиции Риги разыскивают пропавшую Светлану Игнатову 1966 года рождения.
Семейные врачи в следующем году планируют работать четыре оплачиваемых государством рабочих дня и на пятый день принимать пациентов только платно, так как врачи не получали необходимого финансирования на содержание практик и оплату труда помощников.
На данный момент Служба государственной безопасности (VDD) не выявила нарушения международных санкций или попытки сделать это в связи с планами правления AS Latvijas gāze выкупить акции предприятия.
За рубежом:
Российская пропаганда прошлой недели была насыщена идеями мессианизма "русского мира". Идеологи Кремля объявили состоявшийся 27 ноября Всемирный русский народный собор под руководством патриарха Кирилла главным событием недели, на котором при жизни возведенный в ранг святых президент Владимир Путин выступил с программной речью.
В Брянске задержали заместителя директора гимназии, в которой 7 декабря произошла стрельба. Были также арестованы директор частного охранного предприятия, охранявшего учебное заведение, и его сотрудница.
Министерство обороны Соединенного Королевства считает, что Россия начала более слаженную кампанию воздушных налетов с целью подорвать энергетическую инфраструктуру Украины.
Интересное чтиво:
В 80-е годы XX века по всей Латвии с удивительной виртуозностью вскрывали и опустошали сейфы. Преступники действовали настолько нетипично, что начало казаться, что в кражах есть элементы мистики. Милиция была бессильна перед интеллектуальным "чистильщиком" сейфов, добычей которого стало более 60 тысяч рублей. Кем он был - коллекционером банкнот или чокнутым гением?
Недавно одна моя знакомая разошлась. Причиной стала неверность мужа. Более того, это не был некий отдельный эпизод, а постоянная любовница. "Уже давно у меня были подозрения, что он мне неверен, но я не хотела признавать этого. Должен был пройти год, чтобы я сама поняла, что больше не хочу быть тряпкой под его ногами, и после этого поймать его уже было несложно", - признает она. Излюбленная литовская журналистка и телеведущая Скайва Ясевичюте делится собственным опытом и опытом подруги, как поймать неверного мужа.
Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой и ее родных.
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