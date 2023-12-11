Венесуэла и Гайана договорились о переговорах по Эссекибо

Венесуэла и Гайана проведут переговоры по ситуации вокруг провинции Эссекибо. Встреча запланирована на четверг, 14 декабря, пройдет она в Сент-Винсенте и Гренадинах.Об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем блоге в Х в воскресенье, 10 декабря.

Соглашению о переговорах предшествовали телефонные разговоры президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеса с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Мадуро также провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых генсек пообещал содействовать прямому диалогу между Венесуэлой и Гайаной. В канцелярии президента Гайаны Ирфаана Али подтвердили, что он согласился на встречу. "Сухопутная граница Гайаны не подлежит обсуждению", - подчеркнули при этом в офисе главы государства.

Мадуро подписал указы о включении Эссекибо в состав Венесуэлы