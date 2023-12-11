В Риге на время уборки снега введут ограничения на стоянку машин

Запрет на остановку и стоянку планируется ввести, чтобы можно было обеспечить более эффективную работу зимней техники и уборку снега в местах, где обычно для стоянки припаркованы автомобили.

В понедельник на четырех улицах Риги будут установлены информационные плакаты с просьбой не размещать автомобили на стоянке. В свою очередь во вторник, 12 декабря, будут установлены дорожные знаки "Стоянка запрещена" с дополнительными знаками об эвакуации автомобилей после вступления знаков в силу. После этого будут проведены полноценные работы по очистке улиц, а ограничения будут отменены после их окончания.

Со вторника, 12 декабря, ограничения на стоянку автомобилей будут в силе на участке улицы Артиллерияс от Александра Чака до Красотаю по одной стороне улицы, на улице Нарвас, на участке улицы Нометню от Слокас до Лапу по правой стороне улицы, на участке улицы Сеску от Зиебиекстес до Илукстес, по направлению к левой стороне улицы Илукстес.

Самоуправление призывает владельцев машин соблюдать требования установленных знаков и передвинуть автомобили.

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