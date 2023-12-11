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Латвийский мультфильм попал в список номинантов на "Оскар"

rus.tvnet.lv
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Фото: скриншот

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала список работ, которые претендуют на попадание в номинацию на "Оскар" в категории анимационных фильмов. Среди 33 отобранных картин - анимационный фильм Mans laulību projekts ("Мой брачный проект") режиссера Сигне Баумане, сообщает Rus.LSM. 

"Мой брачный проект" имел успех на международных фестивалях, а в прошлом году его номинировали на премию Европейской киноакадемии. В то же время фильм стал лучшим анимационным фильмом на церемонии национальной кинопремии "Большой Кристап" в феврале (Баумане также получила награды как лучший режиссер и лучший художник в категории анимационных фильмов), пишет портал.

Мультфильм для взрослых задает вечный вопрос - что такое любовь, как ее найти и сохранить. В фильме рассказывается история молодой женщины Зельмы, которая ищет любовь. В ее поисках участвуют Мифические Сирены - они учат ее стремиться к идеальному браку, но идеи безвозвратно рушатся, из-за Биологии с ее сигналами гормонов и нейронов, которые влияют на тело, поведение и эмоции женщины, расшатывая основы брака.

Фильм - совместное производство Латвии, США и Люксембурга.

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