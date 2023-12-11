Преподаватель РСУ развенчает 5 мифов про рыбий жир

Правда или миф: Рыбий жир нужно употреблять только в те месяцы, в названии которых есть "р" (например, декабРь)? Этот миф укоренился в нашем обществе еще с советских времен, поэтому каждый десятый житель житель Латвии, как показал опрос, употребляет рыбий жир лишь в холодные месяцы - то есть с сентября по апрель. Еще 53% действуют "набегами" - то есть употребляют его циклами или вообще нерегулярно, как придется. Это, конечно, во многом связано с тем, что в обществе нет понимания, зачем нужен рыбий жир (то есть омега-3): 20% не знают, какую пользу он приносит, причем особенно выражено это среди молодежи - 26% и 28% людей в возрасте от 18 до 29 и от 30 до 39 лет не знают о пользе омега-3. На самом деле запасы омега-3 в организме нужно восполнять в течение всего года. «Это очень печальная статистика, влияющая на наши пищевые привычки: если мы не знаем о пользе данного вещества, мы не следим за тем, чтобы употреблять достаточно рыбы и морских продуктов в пищу, и не компенсируем это пищевыми добавками. В результате страдает здоровье: с годами при дефиците омега-3 наблюдаются проблемы с сердцем и сосудами, в том числе повышается артериальное давление, растет риск инфаркта и инсульта, возникают боли в суставах, ухудшаются ментальные способности, память, зрение, растет уровень т.н. плохого холестерина. Вне зависимости от возраста наблюдаются тревожные расстройства и более высокий риск депрессии".