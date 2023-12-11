Утром в понедельник задерживаются рейсы поездов на елгавском направлении

Утром в понедельник задерживаются несколько рейсов поездов на елгавском направлении, сообщает Pasažieru vilciens.
Компания информирует, что по техническим причинам поезд Елгава (9:47) - Рига (10:33) едет с опозданием примерно на 34 минуты.
Кроме того, по техническим причинам поезд Рига (9:44) - Елгава (10:29) стоит на остановке "Олайне". Планируемое время опоздания - около 30 минут.
Напомним, в понедельник, 11 декабря, вступил в силу новый график движения поездов с изменениями на всех маршрутах.
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