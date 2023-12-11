Фото до и после: как обустроить детскую для двоих

Когда в одной комнате проживают двое детей, у родителей часто возникают сложности с тем, как обустроить комнату, если метров не так много. Если дети разновозрастные, проблема становится еще больше. У каждого из детей должно быть свое место для отдыха, игр и место для хранения личных вещей.
Дизайнер интерьеров делится советами, как обустроить комнату, чтобы она была функциональной, удобной и соответствовала растущим детям, при этом доступной по цене.
Семья из 4 человек использует комнату как спальню для старшего сына и место для удаленной работы родителей. Но подрастает второй сын, и нужно переоборудовать эту комнату в полноценную детскую. Пришла пора младшему переезжать в другую комнату из спальни родителей.
Родители несколько раз пытались подобрать стиль комнаты для детской самостоятельно, но столкнулись с трудностями. Комната находится в северной части, поэтому она довольно темная, кроме того, в комнате скошенные потолки, и найти мебель для нее тяжело. Дизайнер интерьеров показала, как такое помещение сделать уютнее и теплее, и помимо прочего полностью изменила функциональность пространства.
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Детская - самая яркая комната в доме
Первое, что сделала дизайнер интерьеров - изменила цвет стен в комнате. Поскольку комната находится на северной стороне, первоначальный серый тон стен делал ее еще более мрачной, поэтому стены комнаты выкрасили в более теплый и игривый тон. Также, чтобы визуально разделить комнату на зоны и добавить помещению интересный акцент, спальную зону покрасили в синий.
"В детской следует использовать тёплые и игривые тона, здесь, на мой взгляд, не стоит бояться использовать яркие цвета. Дети активны, энергичны и всегда полны творчества, и комната, в которой они живут, должна отражать это", - говорит дизайнер интерьеров IKEA Хелена Орловска.
Устойчивые решения на долгие годы
Дизайнер интерьеров предлагает использовать в детской комнате решения и мебель, которые удобны, практичны и легко адаптируются к потребностям по мере взросления. "Например, раздвижные кровати - это не только устойчивое, но и доступное решение, которое прослужит долгие годы. Кровать в длину будет "расти" вместе с вашим ребенком - вы легко сможете раздвинуть кровать, и даже не придется менять матрас. Матрас также раскладывается, и вы можете добавить до 2 дополнительных частей длиной от 130 до 165 или 200 см. Если меняется интерьер комнаты или просто хочется освежить внешний вид кровати, можно выбрать раздвижную кровать с меняющимся изголовьем", - предлагает Х. Орловска.
Подстраивать под возраст детей можно не только кровати, но и модульные шкафы. Высоту полок или вешалок можно со временем регулировать, добавляя дополнительные, подбирая идеальную высоту для детей, чтобы они развивали свою самостоятельность. Это универсальные решения, и их можно легко комбинировать. Например, вы можете выбрать модульную систему хранения, состоящую из открытых легких каркасов, чтобы можно было комбинировать их по своему усмотрению, можете задать высоту и ширину шкафа, сделав его до потолка, во всю стену или то и другое. Вы даже можете комбинировать разные каркасы гардероба, чтобы построить его высоко или низко, под скошенным потолком или вдоль всей стены. Если пространство очень ограничено и стандартные решения гардеробной с дверцами не так удобны, можно выбрать выдвижной шкаф.
Решения для хранения игрушек
У детей чаще всего много игрушек и принадлежностей для творческой деятельности, поэтому хорошие системы хранения в детских комнатах просто необходимы. Многофункциональная система хранения с внутренними органайзерами идеально подойдет для любой детской комнаты. Здесь можно хранить и организовывать все виды игрушек, одежды или книг. Каркас системы хранения имеет несколько пазов, поэтому вы можете разместить легкие пластиковые ящики и полки там, где захотите. Ребенок может легко вытаскивать их, переносить и ставить обратно в любой момент. Такое место для хранения облегчит детям возможность самостоятельно наводить порядок в своих вещах. На коробки можно наклеить картинки или инструкции о том, что находится внутри, чтобы дети могли легко найти нужные игрушки.
Приятным дополнением интерьера станет детский столик, который будет как практичным местом для занятий, так и полезным решением для хранения вещей, если дополнить его ящиками для хранения. Коробки для хранения можно разместить под столом.
"Неотъемлемым и очень практичным дополнением любой детской комнаты являются пегборды. Они не занимают места, а просто используют свободное пространство на стене и могут быть дополнены множеством различных аксессуаров, либо для того, чтобы держать все стационарно рядом со столом, либо для демонстрации игрушек, подвешивания рюкзаков, ключей и других предметов повседневного обихода", - говорит дизайнер интерьеров IKEA.
Она напоминает, что в небольших помещениях важно использовать всю высоту стены, чтобы сэкономить пространство и создать дополнительное хранилище, прикрепив настенные полки, шкафы, открытые стеллажи и т. д.
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