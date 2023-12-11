Фото до и после: как обустроить детскую для двоих

Дизайнер интерьеров предлагает использовать в детской комнате решения и мебель, которые удобны, практичны и легко адаптируются к потребностям по мере взросления. "Например, раздвижные кровати - это не только устойчивое, но и доступное решение, которое прослужит долгие годы. Кровать в длину будет "расти" вместе с вашим ребенком - вы легко сможете раздвинуть кровать, и даже не придется менять матрас. Матрас также раскладывается, и вы можете добавить до 2 дополнительных частей длиной от 130 до 165 или 200 см. Если меняется интерьер комнаты или просто хочется освежить внешний вид кровати, можно выбрать раздвижную кровать с меняющимся изголовьем", - предлагает Х. Орловска.

Подстраивать под возраст детей можно не только кровати, но и модульные шкафы. Высоту полок или вешалок можно со временем регулировать, добавляя дополнительные, подбирая идеальную высоту для детей, чтобы они развивали свою самостоятельность. Это универсальные решения, и их можно легко комбинировать. Например, вы можете выбрать модульную систему хранения, состоящую из открытых легких каркасов, чтобы можно было комбинировать их по своему усмотрению, можете задать высоту и ширину шкафа, сделав его до потолка, во всю стену или то и другое. Вы даже можете комбинировать разные каркасы гардероба, чтобы построить его высоко или низко, под скошенным потолком или вдоль всей стены. Если пространство очень ограничено и стандартные решения гардеробной с дверцами не так удобны, можно выбрать выдвижной шкаф.