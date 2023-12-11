Какие будут праздничные выходные в 2024 году?

В 2024 году будет 251 рабочий день. Кроме того, этот год будет високосным — 366 дней. Но нас ждёт много выходных понедельников. Портал "Чайка" рассказывает, какие праздничные выходные нас ожидают.
Быстро за работу
Хотя Новый год мы начнем с выходного понедельника (1 января), отдыхать долго не получится — 2 января нужно будет идти на работу.
Школьникам повезло больше — каникулы у них заканчиваются 7 января.
Длинный февраль
Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток 5 часов 48 минут и 46 секунд.
Чтобы смена лет была органичной, раз в четыре года февраль становится на сутки длиннее — 29 дней вместо 28.
Зато это прекрасный повод поздравить тех, кто родился 29 февраля, ведь обычно эти люди вынуждены отмечать праздник 28 февраля или 1 марта.
Пасха в марте
В 2024 году нас ждет ранняя Пасха. Великая пятница приходится на 29 марта — этот день будет выходным. Первый день Пасхи придётся на 31 марта, а второй — на 1 апреля. Поэтому, второй месяц весны тоже начнётся с выходного понедельника.
Кстати, в ночь 31 марта также состоится переход на летнее время — стрелки часов нужно перевести на час вперёд.
P.S. каникулы у школьников запланированы с 11 по 15 марта включительно.
Май 2024-го начнется с выходных
Май тоже начнется с выходного. Среда, 1 мая, — красный день календаря. Затем следует официальный праздник 4 мая — День восстановления независимости Латвии. Но он приходится на субботу, а это значит, что выходной переносится на понедельник, 6 мая.
Короткие выходные на Лиго
Выходные на Лиго в 2024 году будут короткими, поскольку 23 июня выпадает на воскресенье, а 24-е - на понедельник. Больше праздничных выходных в июне не предвидится.
К слову, праздничных выходных не будет в июле, августе, сентябре и октябре.
Но в октябре не забудьте перейти на зимнее время — перевод стрелок на час назад запланирован в ночь на 27 октября.
Учебный год начнется не с 1 сентября
День знаний в 2024 году выпадает на воскресенье, поэтому школьники вернутся за парту лишь 2 сентября.
День независимости в понедельник
И опять праздничный выходной выпадает на понедельник. День независимости Латвии 18 ноября — красный день календаря.
Интересная рождественская и новогодняя неделя
В декабре 2024 года нас ждёт короткая рождественская неделя — праздничные выходные будут со вторника, 24 декабря, по среду, 26 декабря.
Но! Рабочий день 23 декабря переносится на субботу, 14 декабря*. То есть, в понедельник, 23-го, возможен выходной. А рабочий понедельник, 30 декабря, переносится на субботу, 28 декабря*. А затем — выходные 31 декабря и 1 января.
*Такой перенос рабочего дня относится к муниципальным и госучреждениям. Отдельные работодатели могут просто сделать 23 и 30 декабря сокращёнными рабочими днями.
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