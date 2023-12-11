Денис Васильев в шестой раз стал чемпионом Латвии по фигурному катанию

Васильев, который набрал в короткой программе 81,01 балла, в произвольной программе был оценен на 174,14 пунктов, получив 89,69 балла за технические элементы и 85,45 балла за компоненты программы, но один балл был снят. В общей сложности он набрал 255,15 балла.

Второе место занял представитель Израиля Лев Винокур с 205,36 балла, а третье место с 188,99 баллами занял украинский спортсмен Федор Кулиш, представляющий Латвию.

В женских соревнованиях Степченко в произвольной программе набрала 110,75 баллов, получив 58,80 баллов за технические элементы и 52,95 балла за компоненты программы. Всего она набрала 170,76 пунктов.

На втором месте за латвийской спортсменкой расположилась представительница Грузии Алина Уршадзе, набравшая 156,12 пунктов, а замыкает тройку лидеров Ангелина Кучвальска с результатом 138,81 балла.

Также и в прошлом году Васильев и Степченко заняли первое место на чемпионате Латвии по фигурному катанию.

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