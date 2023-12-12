Рихард Букартс: Никого здесь не интересует эта бронзовая медаль

Нападающий сборной Латвии по хоккею Рихард Букартс в сюжете, опубликованном на YouTube-канале Go3 Latvija, рассказал о значении завоёванной весной бронзовой медали в поисках работы.
Напомним, сборная Латвии по хоккею этой весной добилась исторического успеха, завоевав бронзовую медаль чемпионата мира. Хотя могло показаться, что достижение такого уровня будет способствовать развитию клубных карьер игроков национальной сборной, реальность оказалась иной.
Например, Рихард Букартс, который с 11 набранными очками (3+8) стал самым результативным хоккеистом чемпионата мира в рядах сборной Латвии, нашёл работу только в конце октября, войдя в состав вице-чемпиона швейцарской лиги "Биль-Бьена".
Говоря о значении бронзовой медали при поиске работы, Букартс признал, что, например, в Швейцарии никого не волнует завоёванная медаль.
"Никого здесь особо не интересует эта бронзовая медаль. Только для нас, латышей, это было большим удовлетворением. Мы также видим эти предложения. Всем казалось, что после того, как Латвия завоевала бронзу, у всех будут мегапредложения. Это было не так", - сказал хоккеист.
Рихард Букартс в этом сезоне провёл 10 матчей в высшей лиге Швейцарии, набрав два очка (1+1).
В предыдущем сезоне Букартс представлял австрийский "Клагенфурт", а до этого выступал за владивостокский "Адмирал", рижское "Динамо" и пару сезонов провёл в чемпионате Германии, а также в Чехии и США.
Нападающий представлял сборную Латвии на шести чемпионатах мира и на одних Олимпийских играх.
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