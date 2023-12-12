Рихард Букартс: Никого здесь не интересует эта бронзовая медаль

"Никого здесь особо не интересует эта бронзовая медаль. Только для нас, латышей, это было большим удовлетворением. Мы также видим эти предложения. Всем казалось, что после того, как Латвия завоевала бронзу, у всех будут мегапредложения. Это было не так", - сказал хоккеист.