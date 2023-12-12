Рождество без снега, оттепель и наводнения: прогноз синоптиков на ближайшие дни

Оттепель, вероятно, продолжится в начале следующей недели, растопив снег в Курземе, Земгале и западной части Видземе, включая Ригу.

В связи с быстрым таянием снега в эти выходные и в начале следующей недели во многих реках поднимется уровень воды.

Правда, все еще есть вероятность, что к Рождеству снег снова выпадет.

Галерея: Оттепель и туман в Риге

Cпособствовать таянию снегов и повышению уровня воды в Латвии также могут дожди и порывистые ветры, которые временами могут достигать ураганной силы.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в Латвии до утра субботы, 16 декабря, ожидается легкий мороз с вероятностью кратковременного понижения до -10 градусов при прояснении неба, а на западном побережье Курземе уже в пятницу воздух прогреется до +5 градусов.

В воскресенье по всей Латвии ожидается повышение температуры до +2...+7 градусов, а максимальная температура на следующей неделе может быть на градус выше. Ожидаются осадки и сильный ветер.