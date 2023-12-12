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Начало декабря в Латвии было на пять градусов холоднее нормы

rus.tvnet.lv/LETA
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Зима в Салдусе
Зима в Салдусе Фото: Līga Gredzena/LETA

Средняя температура воздуха в Латвии в первой декаде декабря составила -5,6 градуса, что на 5,4 градуса ниже нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая низкая температура воздуха на наблюдательных станциях страны была зафиксирована 9 декабря в Алуксне и составила -15,7 градуса, а самая высокая, +2,5 градуса, была 1 и 3 декабря в Лиепае.

Отклонение от нормы составило от 3,6 градуса в Колке до 7,9 градуса в Айнажи, однако рекордов холода побито не было.

Осадки составили в среднем 54 % от средних многолетних значений. Только в Павилосте и Риге количество осадков превысило норму.

Самый глубокий снег выпал в Сигулде - 33 сантиметра.

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