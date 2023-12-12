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Видео ⟩ Олимпийский чемпион Миезис готов бойкотировать Олимпиаду со спортсменами из РФ и РБ

rus.tvnet.lv
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Фото: FIBA.com

Олимпийский чемпион по баскетболу 3х3 Наурис Миезис не поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить спортсменам России и Беларуси участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил спортсмен в интервью передаче Sporta studija на LTV.

Как сообщалось, на прошлой неделе МОК принял решение разрешить представителям России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх 2024 года в качестве нейтральных спортсменов.

Однако МОК определил несколько правил, которым должны следовать нейтральные спортсмены. Например, чтобы участвовать в Олимпийских играх, российские и белорусские спортсмены не должны поддерживать войну в Украине.

Миезис, завоевавший золотую олимпийскую медаль в Токио в 2021 году, не хочет участвовать в Олимпийских играх, если в них будут соревноваться нейтральные спортсмены из РФ и РБ.

"Моя позиция такова, что я не поддерживаю это на 100%. Если решение не будет изменено, я однозначно буду тем атлетом, который не будет участвовать в Олимпийских играх", - заявил Миезис.

"Во-первых, мне очень не нравится, когда атлетов вмешивают в политические вопросы, но на этот раз что-то нужно сказать. Таким образом, возможно, мы сможем немного помочь".

Латвийский олимпийский комитет и Министерство образования и науки согласны, что прежде всего следует дождаться решения Украины участвовать в Олимпийских играх в Париже или бойкотировать их.

Миезис - первый латвийский спортсмен, который после недавнего решения МОК публично выразил готовность бойкотировать грядущие Олимпийские игры.

Участие в Олимпийских играх в Париже в следующем году латвийским баскетболистам 3х3 пока не гарантировано. За путевку на Олимпиаду им еще придется побороться в квалификации.

На данный момент на Олимпийские игры в качестве нейтральных спортсменов квалифицировались 11 атлетов - восемь из России и три из Беларуси.

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