В Риге выступит Киевский балет. Организаторов просят ответить на обвинения

Также Жагарс указывает - если содержание программы культурного мероприятия, проходящего в Латвии, противоречит идеологическим установкам, в том числе в связи с российским вторжением, и мерам, которые были однозначно приняты в Латвии после начала войны, такое мероприятие не может состояться, и театр рассмотрит возможность расторжения договора аренды.

Жагарс добавил, что договор с арендатором также может быть расторгнут, если так укажет Министерство культуры или правоохранительные органы.

На сайте bilesuserviss.lv сообщается, что основатель и руководитель Kyiv Grand Ballet Александр Стоянов был солистом Национальной оперы Украины, ставил спектакли и организовывал фестивали. С 2014 года его новая труппа из Киева выступает перед зрителями по всему миру. Из-за войны, начатой ​​РФ против Украины, балетная труппа в феврале 2022 года "застряла" в Париже, где на тот момент участвовала в гастролях. Труппа путешествует по миру, собирая пожертвования в поддержку Украины.

As a Ukrainian in Riga, there's something I’d like to tell you about the Kyiv Grand Ballet's 'Swan Lake' performance at @daile_lv .



This is a sham and has nothing to do with Ukrainian culture. And here’s why. pic.twitter.com/CauMVWiI5L — Darka Pas 🇱🇻🇺🇦 (@private_alaska_) December 10, 2023

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