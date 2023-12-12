В Риге выступит Киевский балет. Организаторов просят ответить на обвинения

Театр Dailes обратился за разъяснениями по поводу возможных нарушений в связи с выступлениями Kyiv Grand Ballet к организаторам мероприятия, компании ART Partner CZ S.R.O, сообщил руководитель театра Юрис Жагарс.
По информации bilesuserviss.lv, 6 февраля в 19:00 в театре Dailes труппа Kyiv Grand Ballet представит "Лебединое озеро". 7 февраля в 18:00 мероприятие пройдет в Даугавпилсском Дворце культуры.
В соцсети X высказываются опасения, что труппа Kyiv Grand Ballet не имеет связи с Национальной оперой Украины или Министерством культуры Украины, также вызывает вопросы выбор труппы для исполнения балета русского композитора Петра Чайковского.
Жагарс подчеркивает, что Dailes не является ни организатором, ни инициатором этого мероприятия. С просьбой арендовать помещение для проведения мероприятия в театр обратилась зарегистрированная в Чехии компания по организации мероприятий ART Partner CZ S.R.O.
Руководитель театра Dailes подчеркивает, что в случае аренды помещения ответственность за содержание мероприятия всегда несет продюсерская компания, которая организует мероприятие и реализует билеты.
"В настоящее время мы проинформировали и попросили ART Partner CZ S.R.O дать комментарий по поводу обвинений, высказанных в публичном пространстве", - сказал Жагарс. Он подчеркивает, что сдавая помещения в аренду, театр в пределах своих возможностей проверяет, не находится ли арендатор в списке санкций Евросоюза, введенных в связи с войной России против Украины.
Также Жагарс указывает - если содержание программы культурного мероприятия, проходящего в Латвии, противоречит идеологическим установкам, в том числе в связи с российским вторжением, и мерам, которые были однозначно приняты в Латвии после начала войны, такое мероприятие не может состояться, и театр рассмотрит возможность расторжения договора аренды.
Жагарс добавил, что договор с арендатором также может быть расторгнут, если так укажет Министерство культуры или правоохранительные органы.
На сайте bilesuserviss.lv сообщается, что основатель и руководитель Kyiv Grand Ballet Александр Стоянов был солистом Национальной оперы Украины, ставил спектакли и организовывал фестивали. С 2014 года его новая труппа из Киева выступает перед зрителями по всему миру. Из-за войны, начатой РФ против Украины, балетная труппа в феврале 2022 года "застряла" в Париже, где на тот момент участвовала в гастролях. Труппа путешествует по миру, собирая пожертвования в поддержку Украины.
As a Ukrainian in Riga, there's something I’d like to tell you about the Kyiv Grand Ballet's 'Swan Lake' performance at @daile_lv .— Darka Pas 🇱🇻🇺🇦 (@private_alaska_) December 10, 2023
This is a sham and has nothing to do with Ukrainian culture. And here’s why. pic.twitter.com/CauMVWiI5L
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