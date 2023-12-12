Видео ⟩ Латвийский боксер отправил чемпионку мира в нокаут

"Парень, с которым я спарринговалась, был как маленький русский хейтер", - описала Шилдс Ахметова в соцсетях. Она заявила, что боец вытащил подкладку из своих перчаток. "Я надрала ему задницу в понедельник, и его тренер хотел провести еще один спарринг в четверг. Он поймал меня, но у него не было подкладки на перчатках", - сказала американка.

В социальной сети Х (Twitter) Шилдс добавила: "Меня никогда не нокаутировали за 17 лет карьеры. И тут меня дважды отправили в нокаут за одну неделю. Мне не стыдно признаться в этом. Но для мужика спарринговать с женщиной и использовать перчатки без подкладки... Он просто сопляк. Такие, как он и его тренер Дерик Сантос, вредят спорту".