Видео ⟩ Латвийский боксер отправил чемпионку мира в нокаут

Абсолютная чемпионка мира по боксу в среднем весе Кларисса Шилдс (14-0) прокомментировала видео, на котором латвиец Артур Ахметов (6-1) отправил ее в нокаут во время спарринга, пишет "Спорт-Экспресс".
"Парень, с которым я спарринговалась, был как маленький русский хейтер", - описала Шилдс Ахметова в соцсетях. Она заявила, что боец вытащил подкладку из своих перчаток. "Я надрала ему задницу в понедельник, и его тренер хотел провести еще один спарринг в четверг. Он поймал меня, но у него не было подкладки на перчатках", - сказала американка.
В социальной сети Х (Twitter) Шилдс добавила: "Меня никогда не нокаутировали за 17 лет карьеры. И тут меня дважды отправили в нокаут за одну неделю. Мне не стыдно признаться в этом. Но для мужика спарринговать с женщиной и использовать перчатки без подкладки... Он просто сопляк. Такие, как он и его тренер Дерик Сантос, вредят спорту".
I’ve never been Ko’d in 17 years and I’ve been dropped 2x all in a week of each other. I have no shame in that. But for a male fighter to literally take the padding out his gloves, he’s a punk. Him and coach Derrick santos are bad for the sport!— Claressa Gwoat Shields (@Claressashields) December 11, 2023
Тренер Ахметова Дерик Сантос прокомментировал сказанное: "Никто не вынимал подкладку из перчаток. После обвинений перчатки были переданы ее тренеру. Но что еще более важно, до этого у них было два раунда, в которых Артуру сказали не бить сильно. Потом она начала оскорблять его, делать гадости и даже поставила ему подножку", пишет Apollo.lv.
Шилдс - двукратная олимпийская чемпионка (2012, 2016), первая обладательница Кубка Вэла Баркера среди женщин (2016), двукратная чемпионка мира (2014, 2016) и чемпионка Панамериканских игр (2015).
Артур Ахметов выступает на профессиональном ринге с марта 2019 года. За это время он провел семь поединков, в шести из которых одержал победу.
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