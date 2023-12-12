Плюсовая температура и гололед: синоптики о погоде в среду

Также вероятно формирование дымки. В ночные и утренние часы на дорогах образуется гололед. Будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха изменится незначительно: ночью опустится до +1...-4 градусов, а днем составит -2...+2 градуса.

В Риге 13 декабря ожидается пасмурная погода с дымкой, временами будут идти незначительные осадки - преимущественно в виде снега. Сохранится слабый ветер, температура воздуха будет колебаться около нуля.

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