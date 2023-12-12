Вт, 12.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Плюсовая температура и гололед: синоптики о погоде в среду

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Гололед в Риге
Гололед в Риге Фото: Edijs Pālens/LETA

В среду в Латвии преимущественно сохранится пасмурная погода и во многих местах ожидаются небольшие осадки - в основном снег, прогнозируют синоптики.

Также вероятно формирование дымки. В ночные и утренние часы на дорогах образуется гололед. Будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха изменится незначительно: ночью опустится до +1...-4 градусов, а днем составит -2...+2 градуса.

В Риге 13 декабря ожидается пасмурная погода с дымкой, временами будут идти незначительные осадки - преимущественно в виде снега. Сохранится слабый ветер, температура воздуха будет колебаться около нуля.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх