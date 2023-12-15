"У меня украинская семья". Девушка звезды НХЛ сделала неожиданное признание

Макдэвид - один из самых популярных и лучших хоккеистов планеты. В текущем сезоне капитан "Эдмонтона" в 23 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) набрал 36 (10+26) очков. Это позволяет ему занимать второе место в списке бомбардиров, где он уступает лишь россиянину Никите Кучерову.

26-летний Макдэвид пока так и не смог завоевать главный трофей в НХЛ, но даже если со спортивной точки зрения год выйдет неудачным, то летом канадца ждёт радостное событие - его невеста Лорен Кайли сообщила подписчикам, что свадьба запланирована на 27 июля 2024 года.

"Это лучший день в моей жизни. Не могу описать словами, как я счастлива, что мы проведём остаток жизни вместе", - написала Лорен, которая встречается с хоккеистом уже 8 лет.