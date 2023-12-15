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"У меня украинская семья". Девушка звезды НХЛ сделала неожиданное признание

rus.tvnet.lv
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Лорен Кайли - девушка одного из лучших хоккеистов планеты Коннора Макдэвида. В 2024 году у пары запланирована свадьба, а на днях блондинка на своей странице в соцсетях устроила день вопросов и рассказала подписчикам, что её родители из Украины.

Макдэвид - один из самых популярных и лучших хоккеистов планеты. В текущем сезоне капитан "Эдмонтона" в 23 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) набрал 36 (10+26) очков. Это позволяет ему занимать второе место в списке бомбардиров, где он уступает лишь россиянину Никите Кучерову.

26-летний Макдэвид пока так и не смог завоевать главный трофей в НХЛ, но даже если со спортивной точки зрения год выйдет неудачным, то летом канадца ждёт радостное событие - его невеста Лорен Кайли сообщила подписчикам, что свадьба запланирована на 27 июля 2024 года.

"Это лучший день в моей жизни. Не могу описать словами, как я счастлива, что мы проведём остаток жизни вместе", - написала Лорен, которая встречается с хоккеистом уже 8 лет.

На днях подписчики поинтересовались у девушки, какое у неё любимое рождественское блюдо, на что Лорен ответила, что её родители из Украины и на Рождество в её семье традиционно готовят национальные украинские блюда.

"Я планирую продолжить эту традицию", - написала Кайли в сторис своего Instagram.

Об украинских корнях девушки стало известно впервые. Лорен родилась в Торонто в 1997 году, училась в частной школе, а высшее образование получала в престижном Университете Райерсона. По образованию Лорен дизайнер интерьеров. 

Кстати, у Коннора и Лорен есть совместный питомец - пёс Ленард. У собаки даже есть собственная страница в Instagram.

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