СМИ: У латвийского баскетболиста Шмитса самая высокая зарплата в чемпионате Литвы

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TOP3 LKL monthly salaries (net):

🇱🇻Rolands Šmits ~77k 💶

🇺🇸Keenan Evans ~67k 💶

🇱🇹Edgaras Ulanovas ~65k 💶



LKL TOP10: https://t.co/eHgLak01Oo — Jonas Lekšas (@JonasLeksas) December 12, 2023

Литовский журналист Йонас Лекшас, опросив представителей чемпионата ЛБЛ, узнал размеры зарплат игроков.

Сообщается, что один из лидеров каунасского "Жальгириса" латвийский баскетболист Роланд Шмитс в месяц получает примерно 77 тысяч евро (брутто).

Обобщенная информация свидетельствует, что Шмитс - самый высокооплачиваемый баскетболист в чемпионате Литвы.

Часто профессиональные баскетболисты в Европе получают зарплату 10 месяцев в году. Таким образом, Шмитс в этом сезоне получит в виде зарплаты в целом 770 тысяч евро.

Вторая по величине зарплата в литовской лиге - у американского баскетболиста Кигана Эванса, который в месяц в "Жальгирисе" получает примерно 67 тысяч евро.

Третье место также занимает представитель "Жальгириса" - литовский баскетболист Эдгар Уланов в месяц зарабатывает примерно 65 тысяч евро.