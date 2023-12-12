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СМИ: У латвийского баскетболиста Шмитса самая высокая зарплата в чемпионате Литвы

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Роланд Шмитс
Роланд Шмитс Фото: BC Zalgiris Kaunas/Twitter

Латвийский баскетболист Роланд Шмитс получает самую высокую зарплату в Литовской баскетбольной лиге (ЛБЛ) пишет BasketNews.

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Литовский журналист Йонас Лекшас, опросив представителей чемпионата ЛБЛ, узнал размеры зарплат игроков.

Сообщается, что один из лидеров каунасского "Жальгириса" латвийский баскетболист Роланд Шмитс в месяц получает примерно 77 тысяч евро (брутто).

Обобщенная информация свидетельствует, что Шмитс - самый высокооплачиваемый баскетболист в чемпионате Литвы.

Часто профессиональные баскетболисты в Европе получают зарплату 10 месяцев в году. Таким образом, Шмитс в этом сезоне получит в виде зарплаты в целом 770 тысяч евро.

Вторая по величине зарплата в литовской лиге - у американского баскетболиста Кигана Эванса, который в месяц в "Жальгирисе" получает примерно 67 тысяч евро.

Третье место также занимает представитель "Жальгириса" - литовский баскетболист Эдгар Уланов в месяц зарабатывает примерно 65 тысяч евро.

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