Что происходит в Доме Москвы и в какую сумму государству обойдется его перенятие, какую погоду ждать на Рождество, сколько денег брать с собой в латвийский ресторан Michelin и многое другое вы узнаете в ежедневной подборке RUS TVNET. Рассказываем коротко о самом главном за вторник, 12 декабря.
Главное за 12 декабря ⟩ Рига говорит о новогодних подарках, Рождество без снега и латвийский пирог - в ТОП худших блюд мира
Новости Латвии:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, какие новогодние подарки они собираются подарить своим близким, а какие хотели бы получить сами. Ответы смотрите на видео!
"Киноконцертный зал Марияс 7", более известный публике как Дом Москвы, с 21 ноября 2023 года прекратил свою деятельность. RUS TVNET собрал информацию о перенесенных и отмененных постановках, в том числе рождественских, а также поговорил с арендаторами, которых эти изменения коснулись.
В минувшие выходные на улице Елгавас в Торнякалнсе 91-летний мужчина сбил двух подростков, в том числе 16-летнюю девушку, которая скончалась на месте происшествия. К спасению обоих людей была привлечена бригада медицинских специалистов, сообщает программа Degpunktā на TV3.
На этой неделе в Латвии потеплеет, а на выходных наступит заметная оттепель, прогнозирует метеоролог Том Брицис. В интервью Латвийскому телевидению он заявил, что к Рождеству снег во многих местах уже растает.
В прошлом году дисциплинарная коллегия судей наказала судью Курземского районного суда Ренарса Юрмалиса за то, что в 2017-2020 годах в ноябре и декабре он во время отпуска работал на звероферме в Дании, совмещая должность судьи с иной должностью, что недопустимо, пишет Latvijas Avīze.
Суд первой инстанции назначил наказание по первому уголовному делу в Латвии за умышленное заражение человека ВИЧ, сообщает прокуратура.
В пятый день недели, который семейные врачи планируют назначить днем платных посещений, плата за визит может составить от 30 до 40 евро, сообщил агентству LЕТА семейный врач из Алуксне Янис Жигурс.
Во вторник утром в Латгале съехал в кювет пассажирский автобус Ecolines, пострадавших в аварии нет.
В случае перехода здания Дома Москвы на улице Марияс в Риге в собственность государства из бюджета потребуется примерно 495 395 евро в год на расходы по содержанию, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Предполагалось, что отправленные украинскими спецслужбами на прошлой неделе, 6 декабря, в Подмосковье убийцы пророссийского бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы будут бежать из России через погранпереход Лухамаа. С российской стороны это привело к чрезвычайно тщательным личным проверкам на погранпункте Шумилкино, сообщает Rus.Postimees.
Во вторник Сейм Литвы утвердил поправки, устанавливающие требование к владению литовским языком иностранцам, желающим продлить временный вид на жительство.
Цена вопроса: 130-190 млрд евро, считают ученые IW. Но реформа региональной политики ЕС снизит дополнительные расходы. А украинским аграриям могут не понадобиться огромные субсидии.
В начале декабря в эстонском Курессааре мужчина необычным способом угнал автомобиль, сообщает Rus.Postimees. В прошлое воскресенье поздно вечером в машине, припаркованной перед рестораном Veski, кто-то порылся, взял монеты и ключи от авто.
На протяжении почти двух лет войны президент Украины Владимир Зеленский минимум раз в день обращается к украинцам. В своих выступлениях он восхваляет защитников Украины, радуется каждому успеху на фронте и подчеркивает решительное сопротивление Украины российской агрессии. Financial Times анализирует преимущества и недостатки оптимистических выступлений Зеленского.
В Белгородской области власти ограничили продажу яиц на еженедельных фермерских ярмарках. Теперь каждому жителю региона полагается не более 20 яиц, сообщила заместитель губернатора региона Юлия Щедрина.
Правительство Петтери Орпо приняло решение уже в четверг открыть главный погранпереход на границе с Россией в Ленобласти и еще один в Карелии. Оба КПП закроют вновь, если потоки мигрантов вернутся с территории РФ, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Как уже сообщалось, 21 ноября латвийские рестораны впервые в истории вошли в международно признанный ресторанный гид Michelin Guide. Местный фуд-блогер отправилась в один из ресторанов и опубликовала свои впечатления в соцсетях, вызвав бурный резонанс у общественности.
Гастрономический путеводитель TasteAtlas составил анти-ТОП 100 самых скверных национальных блюд мира. Вошло в него и блюдо латышской кухни.
В латвийских кинотеатрах - 50-й (!) фильм престарелого, но все еще плодовитого режиссера Вуди Аллена. При этом, по признанию постановщика, "Великая ирония" может оказаться его последней работой. О том, какой вышла очередная мелодрама знаменитого автора и стоит ли ради нее ехать в кино - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
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В воскресенье, 10 декабря, прошел финал пятого сезона шоу X Faktors. Победительницей стала 20-летняя Эмилия Берзиня.
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Рута Юдзе, жена и мать детей барабанщика Dzelzs vilks Марциса Юдзиса, написала в Facebook шокирующее сообщение о расставании с музыкантом: женщина обвинила его в эмоциональном и физическом насилии. Далее последовали заявления участников и самого барабанщика. Собрали главное.
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