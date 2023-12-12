Главное за 12 декабря ⟩ Рига говорит о новогодних подарках, Рождество без снега и латвийский пирог - в ТОП худших блюд мира

На протяжении почти двух лет войны президент Украины Владимир Зеленский минимум раз в день обращается к украинцам. В своих выступлениях он восхваляет защитников Украины, радуется каждому успеху на фронте и подчеркивает решительное сопротивление Украины российской агрессии. Financial Times анализирует преимущества и недостатки оптимистических выступлений Зеленского.

В Белгородской области власти ограничили продажу яиц на еженедельных фермерских ярмарках. Теперь каждому жителю региона полагается не более 20 яиц, сообщила заместитель губернатора региона Юлия Щедрина.

Правительство Петтери Орпо приняло решение уже в четверг открыть главный погранпереход на границе с Россией в Ленобласти и еще один в Карелии. Оба КПП закроют вновь, если потоки мигрантов вернутся с территории РФ, пишет Rus.Postimees.

Интересное чтиво:

Как уже сообщалось, 21 ноября латвийские рестораны впервые в истории вошли в международно признанный ресторанный гид Michelin Guide. Местный фуд-блогер отправилась в один из ресторанов и опубликовала свои впечатления в соцсетях, вызвав бурный резонанс у общественности.

Гастрономический путеводитель TasteAtlas составил анти-ТОП 100 самых скверных национальных блюд мира. Вошло в него и блюдо латышской кухни.