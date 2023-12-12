Фото и видео ⟩ Заседание парламента Польши нарушила антисемитская выходка ультра-правого депутата

Новый премьер-министр Дональд Туск заявил о произошедшем: "Это недопустимо! Такое не может повторяться. Это позор".

Фото: EPA/Scanpix

Осуждение высказал и посол Израиля в Польше Яков Ливне, который в соцсети Х (Twitter) написал: "Стыд. Депутат парламента Польши только что это сделал. Спустя несколько минут после того, как мы там отмечали Хануку".

Во вторник в парламенте было запланировано торжественное заседание, связанное с утверждением премьер-министра Дональда Туска.

В результате инцидента парламент был вынужден уйти на перерыв. На вопрос сразу же после инцидента, не стыдно ли ему, Браун ответил: "Стыдно должно быть тем, кто участвует в поклонениях сатане".

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🇵🇱 ⚡Poland's MP Grzegorz Braun with a fire extinguisher spoils the party of supporters of genocide and puts out parliament Hanukkah menorah pic.twitter.com/BERKPwzXED — Megatron (@Megatron_ron) December 12, 2023

Браун покинул зал, пожав руку другим ультра-правым политиком.

Как уже сообщалось, суммарным большинством в Сейме сейчас обладает коалиция во главе с Туском — она состоит из партий, занявших на выборах второе, третье и четвертое места: "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица".

Правая партия "Право и справедливость" потеряла власть в Польше после восьми лет, в течение которых ее представители возглавляли правительство страны. Большинство депутатов недавно избранного Сейма проголосовали за вынесение вотума недоверия кабинету во главе с представителем "Права и справедливости" Матеушем Моравецким.

Затем польский парламент поручил создать новое правительство лидеру партии "Гражданская платформа" и бывшему главе Европейского совета Дональду Туску. Туск также возглавлял правительство Польши с 2007 по 2014 год.

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