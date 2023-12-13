Кариньш: Латвия должна опровергать ложь России про войну в Украине

Он подчеркнул, что наряду с работой Латвии по укреплению НАТО и Европейского союза (ЕС), нам нужны друзья и в других регионах мира.

Поэтому Латвия будет активизировать контакты с Глобальным Югом, то есть со странами Центральной и Южной Америки, Африки и Азии.

В этих странах сейчас "очень успешно" распространяется российский нарратив о войне в Украине. В то же время переговоры с представителями Глобального Юга Карыньш оценивает положительно. Представители этих стран отмечают, что Россия "говорит совсем другое" о своей войне против Украины, поэтому Латвии необходимо указать на то, что происходит на самом деле, чтобы опровергнуть утверждения России, сказал министр иностранных дел.

Кариньш также подчеркнул, что мир становится все более нестабильным: Россия продолжает войну против Украины, идет война Израиля с ХАМАС, а Россия укрепляет свои позиции в некоторых частях Африки.