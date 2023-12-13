Пасмурная погода и плохой воздух: прогноз синоптиков на четверг

Во многих районах страны пройдет небольшой кратковременный снег, местами - умеренный. В некоторых местах ожидается туман. Автодороги будут скользкими.

Ожидается слабый ветер и безветрие, качество воздуха ухудшится.

Температура воздуха ночью понизится до 0...-4 градусов, в отдельных местах возможны прояснения и понижение температуры еще на пару градусов. Максимальная температура днем составит +2...-3 градуса.

В Риге в четверг ожидается облачная погода, без осадков. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха составит 0...-2 градуса.

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