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В четверг местами выглянет солнце; воздух прогреется до +2 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Зима.
Зима. Фото: Paul Ellis

В четверг в Латвии ожидается облачная погода, местами ненадолго выглянет солнце, но возможен и снег, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается и туман. Сохранится слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +2...-3 градуса.

Условия езды по асфальтированным дорогам днем улучшатся, но к вечеру возобновится образование льда.

В Риге ожидается облачная погода, без осадков. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит -1 градус.

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