Главное за 13 декабря ⟩ Изменения в зарплатах, зачем латвийцы ездят в Беларусь и реконструкция Мукусалас

В ночь на среду российская армия нанесла ракетный удар по Киеву.

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"Отцу почти 90 лет, поэтому тут хочешь-не хочешь, а ездить надо будет и придется", - рассказывает Павел о том, почему он продолжает ездить в Беларусь, несмотря на все предупреждения латвийских властей этого не делать. TVNET+ выяснял причины, по которым латвийцы едут в соседнее авторитарное государство, а также способы, как именно они это реализуют.

Обстоятельства вокруг пандемии Covid-19 изменились - изменились и методы борьбы с распространением вируса. Но вакцинация все еще остается важным инструментом для тех, кто хочет остаться здоровым или перенести болезнь легче. Об этом в эфире программы "Кто вам платит?" говорил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

В социальной сети Facebook появилось видео, на котором запечатлено, как российский юморист Максим Галкин исполняет песню группы Prāta Vētra на латышском языке.

В интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" историк моды Александр Васильев рассказал, какую из его книг перевели на латышский язык.

12 декабря миллионер Юлий Круминьш отметил свое 80-летие. В СМИ сообщалось, что торжество обещает быть грандиозным - с выступлением Максима Галкина, Адриано Челентано и присутствием высокопоставленных гостей. В распоряжение TVNET+ не только попала вечерняя программа юбилея миллионера, но мы и сами наблюдали, что на месте торжества было много именитых гостей.

Для посетителей одной из рижских пекарен утро 11 декабря вышло особенно добрым. Так, пользователь Facebook Динар Кведов запечатлел, как работник службы доставки Wolt виртуозно играет на пианино в заведении.

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