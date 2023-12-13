Рабочая неделя перевалила за середину, и зимние праздники все ближе! RUS TVNET вспоминает главные события уходящей среды, 13 декабря.
Главное за 13 декабря ⟩ Изменения в зарплатах, зачем латвийцы ездят в Беларусь и реконструкция Мукусалас
Новости Латвии:
Министерство благосостояния собрало информацию об изменениях, которые начнут действовать в сфере социального обеспечения с 2024 года.
Началась реконструкция набережной на улице Мукусалас в Пардаугаве. В планах - демонтаж перил с символикой СССР. TVNET запечатлел ход работ.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ в Латвии к пяти сайтам, распространяющим российский пропагандистский контент.
Ясности по поводу изменений в индексации пенсий можно ожидать в начале следующего года - в январе или феврале, заявил министр благосостояния Улдис Аугулис.
С 1 января 2025 года дизельные автомобили со стандартами выбросов Евро-5 и Евро-6 будут проходить технический осмотр на новом оборудовании.
За рубежом:
Один из сотрудников Таллиннской скорой помощи рассказал Kuuuurija, почему некоторые из его коллег тайно фотографируют пациентов и делятся их конфиденциальными медицинскими данными. Поскольку сюжет содержит неприятные сцены, людям со слабой психикой рекомендуется не смотреть его.
Петербургские власти подали в суд на Генеральное консульство Эстонии за якобы просроченную арендную плату за землю, а также требуют расторгнуть договор аренды с компанией Eesti Kontsert.
В ночь на среду российская армия нанесла ракетный удар по Киеву.
Интересное чтиво:
"Отцу почти 90 лет, поэтому тут хочешь-не хочешь, а ездить надо будет и придется", - рассказывает Павел о том, почему он продолжает ездить в Беларусь, несмотря на все предупреждения латвийских властей этого не делать. TVNET+ выяснял причины, по которым латвийцы едут в соседнее авторитарное государство, а также способы, как именно они это реализуют.
Обстоятельства вокруг пандемии Covid-19 изменились - изменились и методы борьбы с распространением вируса. Но вакцинация все еще остается важным инструментом для тех, кто хочет остаться здоровым или перенести болезнь легче. Об этом в эфире программы "Кто вам платит?" говорил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
В социальной сети Facebook появилось видео, на котором запечатлено, как российский юморист Максим Галкин исполняет песню группы Prāta Vētra на латышском языке.
В интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" историк моды Александр Васильев рассказал, какую из его книг перевели на латышский язык.
12 декабря миллионер Юлий Круминьш отметил свое 80-летие. В СМИ сообщалось, что торжество обещает быть грандиозным - с выступлением Максима Галкина, Адриано Челентано и присутствием высокопоставленных гостей. В распоряжение TVNET+ не только попала вечерняя программа юбилея миллионера, но мы и сами наблюдали, что на месте торжества было много именитых гостей.
Для посетителей одной из рижских пекарен утро 11 декабря вышло особенно добрым. Так, пользователь Facebook Динар Кведов запечатлел, как работник службы доставки Wolt виртуозно играет на пианино в заведении.
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