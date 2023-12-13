В аэропорту Риги задержаны два латвийца. Один прилетел из Ирландии, другой направлялся в Египет

На пограничном пункте аэропорта "Рига" был замечен выезжающий в египетский город Шарм-эш-Шейх гражданин Латвии, разыскиваемый полицией. Мужчина был задержан и передан сотрудникам Госполиции.

Накануне - 11 декабря - на контрольно-пропускном пункте аэропорта был задержан разыскиваемый полицией гражданин Латвии, въехавший в Латвию из Дублина. Этот человек также был передан сотрудникам Госполиции.

Во вторник Государственная пограничная служба не зафиксировала попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Всего в этом году было предотвращено 13 810 попыток незаконного пересечение госграницы, а по гуманитарным соображениям в страну было допущено 428 человек.

В прошлом году Госпогранохрана предотвратила 5286 попыток незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. 217 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!