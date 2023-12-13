В аэропорту Риги задержаны два латвийца. Один прилетел из Ирландии, другой направлялся в Египет

Во вторник, 12 декабря, сотрудники Государственной пограничной службы задержали в аэропорту "Рига" разыскиваемого полицией гражданина Латвии, сообщили порталу Apollo.lv в отделе стратегического развития и связей с общественностью Главного управления Государственной пограничной службы.
На пограничном пункте аэропорта "Рига" был замечен выезжающий в египетский город Шарм-эш-Шейх гражданин Латвии, разыскиваемый полицией. Мужчина был задержан и передан сотрудникам Госполиции.
Накануне - 11 декабря - на контрольно-пропускном пункте аэропорта был задержан разыскиваемый полицией гражданин Латвии, въехавший в Латвию из Дублина. Этот человек также был передан сотрудникам Госполиции.
Во вторник Государственная пограничная служба не зафиксировала попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.
Всего в этом году было предотвращено 13 810 попыток незаконного пересечение госграницы, а по гуманитарным соображениям в страну было допущено 428 человек.
В прошлом году Госпогранохрана предотвратила 5286 попыток незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. 217 человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.
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