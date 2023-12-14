Итоги визита Зеленского в США: помощь будет не ранее января?

Похожей точки зрения придерживается и Бруно Лете из "Германского фонда Маршалла". По его выражению, ситуация для Киева "не безнадежная". Голосование в Конгрессе до рождественских каникул он находит маловероятным, но после Нового года - вполне возможным. "Я думаю, что договоренность между республиканцами и демократами будет возможной, и допускаю, что голосование скорее всего состоится в январе после каникул", - прогнозирует Лете.

ЕС придется больше помогать Украине?

Не получив гарантий выделения десятков миллиардов долларов в США, президент Зеленский в среду посетил Норвегию, которая входит в НАТО, но не является членом Европейского Союза. Норвежское правительство объявило о новом пакете помощи Киеву. Сообщается, что Норвегия предоставит Украине в пересчете 250 миллионов евро на гражданские потребности, а также военную помощь на несколько десятков миллионов евро, в том числе для противовоздушной обороны. "Без помощи невозможно победить", - отметил в Осло президент Зеленский.

Олаф Шольц Фото: Liesa Johannssen/REUTERS

Главная надежда Украины на тот случай, если помощь из США не возобновится в ближайшее время, - Европейский Союз, - убеждены эксперты. В четверг и пятницу, 14-15 декабря, состоится саммит Евросоюза, на котором помимо решения о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС панируется рассмотреть вопрос о выделении Киеву 50 млрд евро на ближайшие четыре года. Оба вопроса угрожает заблокировать Венгрия.

"Европе придется действовать", - полагает Маркус Кайм (Markus Kaim), аналитик берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). По его словам, если помощь от США Украине будет приостановлена, это станет "первым очагом" того, чего многие опасаются в случае повторного избрания президентом США Дональда Трампа. "Соединенные Штаты могут перестать быть гарантом международной безопасности, и в таком случае распределение сил между США и ЕС должно быть урегулировано по-новому", - говорит Кайм.

И тогда все будут смотреть на Германию - страну с самой большой в Европе экономикой. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже заявил, что Берлин должен быть готовым увеличить помощь Украине.

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